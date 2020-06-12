За рік із продуктів тваринного походження подешевшала лише курятина

З травня 2019 року по травень 2020 року серед продуктів тваринного походження подешевшали лише куряче філе та курятина в тушках.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

У травні 2020 року десяток яєць в середньому по Україні продавався по 19,06 грн (на 12,1% дорожче, ніж у травні 2019 року); сало – по 74,24 грн за кг (на 0,7% дорожче); яловичина – по 141,73 грн за кг (на 10,1% дорожче); свинина – по 120,07 грн за кг (на 0,7% дорожче); ковбаса варена першого ґатунку – по 100,44 грн за кг (на 5,6% дорожче); морожена риба – по 79,96 грн за кг (на 2,8% дорожче).

При цьому, м’ясо птиці за вказаний період подешевшало: куряче філе – на 25,4%, до 80,76 грн за кг; курятина у тушках – на 16,5%, до 49,59 грн за кг.

Молоко пастеризоване жирністю до 2,6% із травня 2019 року по травень 2020 року піднялось у ціні на 3,4% (до 25,09 грн за кг); сири м’які жирні – на 7,7% (до 107,62 грн за кг); сметана жирністю до 15% – на 5,1% (до 61,79 грн за кг); вершкове масло – на 5,5% (до 42,88 грн за 200 г).

Як повідомляв Укрінформ, споживчі ціни у травні 2020 року проти квітня 2020 року збільшилися на 0,3%, проти травня 2019 року – на 1,7%. Загалом за січень-травень 2020 року ціни на споживчому ринку зросли на 2,3% у порівнянні із аналогічним періодом 2019 року.