Результат цьогорічного дорожнього будівництва українці побачать уже восени - Шмигаль

Результат цьогорічного дорожнього будівництва українці побачать уже восени - Шмигаль

Укрінформ
Результати програми дорожнього будівництва, яка реалізується цього року, українці зможуть побачити вже цієї осені.

Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції на тему "100 днів уряду" 11 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз дорожньо-будівельні компанії мають змогу протягом усього теплого сезону здійснювати роботи. Ми переконані в тому, що на осінь українці побачать результат такої програми", - сказав Шмигаль.

Він підкреслив, що цього року в Україні почали проводити тендери на дорожнє будівництво ще навесні, що дало змогу розпочати роботи в теплу пору року. Прем'єр-міністр зазначив, що дорожнє будівництво у 2020 році стало частиною програми "Велике будівництво".

Як повідомляв Укрінформ, 1 березня в Україні почалися будівельні роботи на 300 об’єктах соціальної інфраструктури в рамках програми "Велике будівництво".

Програма передбачає масштабне будівництво та капітальний ремонт шкіл, дитячих садків, приймальних відділень лікарень, стадіонів та доріг по всій країні.

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Так, на 2020 рік заплановане будівництво 100 шкіл, 100 дитсадків, 100 стадіонів, 200 приймальних відділень у лікарнях та 4000 км доріг державного значення і 2500 км доріг місцевого значення.

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