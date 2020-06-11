Результат цьогорічного дорожнього будівництва українці побачать уже восени - Шмигаль

Результати програми дорожнього будівництва, яка реалізується цього року, українці зможуть побачити вже цієї осені.

Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції на тему "100 днів уряду" 11 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз дорожньо-будівельні компанії мають змогу протягом усього теплого сезону здійснювати роботи. Ми переконані в тому, що на осінь українці побачать результат такої програми", - сказав Шмигаль.

Він підкреслив, що цього року в Україні почали проводити тендери на дорожнє будівництво ще навесні, що дало змогу розпочати роботи в теплу пору року. Прем'єр-міністр зазначив, що дорожнє будівництво у 2020 році стало частиною програми "Велике будівництво".

Як повідомляв Укрінформ, 1 березня в Україні почалися будівельні роботи на 300 об’єктах соціальної інфраструктури в рамках програми "Велике будівництво".

Програма передбачає масштабне будівництво та капітальний ремонт шкіл, дитячих садків, приймальних відділень лікарень, стадіонів та доріг по всій країні.

Так, на 2020 рік заплановане будівництво 100 шкіл, 100 дитсадків, 100 стадіонів, 200 приймальних відділень у лікарнях та 4000 км доріг державного значення і 2500 км доріг місцевого значення.