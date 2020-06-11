При Держекоінспекції працюватиме громадська рада

При Державній екологічній інспекції України буде створено громадську раду та впроваджено інститут громадського інспектора.

Про це розповів голова Держекоінспекції Андрій Мальований під час пресконференції у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми будемо висвітлювати кожен крок в нашій роботі. В цьому напрямку ми сьогодні вже почали формувати громадську раду при Держекоінспекції. Буде також впроваджено інститут громадського інспектора», - сказав Мальований.

Він зазначив, що працівники Держекоінспекції повинні знати великий спектр законодавства в галузі надр, відходів, лісів, природозаповідного фонду та у багатьох інших сферах.

Мальований розповів, що вже звернувся до Національного агентства з питань запобігання корупції, Рахункової палата, Державної аудиторської служби з проханням організувати перевірки Держекоінспекції.

«Для того, щоб взагалі зрозуміти, на якій відправній точці ми перебуваємо, я планую провести комплексний аудит діяльності Державної екологічної інспекції України за попередній період, щоб зрозуміти, яка насправді кількість штрафів нарахована, стягнута, і скільки насправді надійшло до бюджету. На жаль, ці показники відрізняються один від одного. Моя мета, щоб кошти, які реально нараховані, обов’язково надійшли до бюджету України через судові спори, через реальний контроль виконання приписів», - підкреслив голова Держекоінспекції.

Він підкреслив, що за результатами комплексного аудиту будуть ухвалюватися і кадрові рішення. Також Мальований наполягає на необхідності збільшити матеріально-технічну базу його відомства.

«Ви розумієте, що однозначно не можна наздоганяти швидкісний моторний човен з браконьєрами на весловому човні, або на велосипеді наздоганяти «чорних» лісорубів, які їздять на швидкісних автомобілях. Тому я буду працювати над тим щоб збільшити фінансування, посилити матеріально-технічну базу», - запевнив очільник інспекції.

Кошти підуть на придбання лабораторного обладнання, техніки підвищення зарплати працівників Держекоінспекції.

На його думку, заробітна плата інспектора, який перевіряє величезні підприємства і нараховує їм величезні штрафи, не може становити 7-8 тис. грн на місяць. Він пообіцяв добиватися належної мотивації працівників інспекції і позбуватися будь-яких корупційних ризиків.

Він також впевнений, що для покращення роботи його відомства потрібна ревізія законодавства у сфері екологічної інспекції.

«Я буду лобіювати і підтримувати прийняття законопроєкту №3091 про державний екологічний контроль, закону про відходи, низки нормативно-правових актів, якими будуть затверджені методики по збільшенню санкцій до порушників природоохоронного законодавства. І я впевнений, що ці важливі для захисту навколишнього природного середовища закони будуть найближчим часом прийняті», - підсумував Мальований.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів України 13 травня 2020 року призначив Андрія Мальованого головою Державної екологічної інспекції України. До цього призначення він обіймав посаду начальника управління екології та природних ресурсів Київської міської державної адміністрації.