Верховний суд визнав, що ПриватБанк винен заводу Коломойського ₴22 мільйони

Верховний суд України визнав, що націоналізований ПриватБанк винен АТ «Нікопольський завод феросплавів», який належить Ігорю Коломойському, 22 мільйони гривень і закрив відповідне провадження.

Про це повідомляє Finbalance.

"2 червня Верховний Суд за клопотанням АТ «Нікопольський завод феросплавів» закрив провадження в справі №910/13013/19, відкрите на підставі касаційної скарги ПриватБанку на рішення судів нижчих інстанцій, якими було задоволено позов АТ «Нікопольський завод феросплавів» до ПриватБанку та стягнуто з відповідача на користь позивача 22 млн грн, які «Нікопольський завод феросплавів» як поручитель, виконавши мирову угоду, сплатив Нацбанку в рамках часткового погашення заборгованості ПриватБанку по рефінансуванню", - ідеться в повідомленні.

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Як зазначається, Верховний Суд констатував, що вже виносив рішення щодо подібних правовідносин у рамках іншої справи — теж за участю Національного банку України та ПриватБанку.

Як повідомлялося, у березні цього року НБУ та ПриватБанк програли апеляцію на рішення Господарського суду м. Києва, який стягнув з ПриватБанку 21,85 мільйона гривень на користь АТ «Нікопольський завод феросплавів».

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До націоналізації ПриватБанку «Нікопольський завод феросплавів» виступив поручителем за кредитом рефінансування, який Нацбанк видав ПриватБанку. «Нікопольський завод феросплавів» передав у заставу Нацбанку рухоме майно (тепловози й напіввагони) вартістю у 40 мільйонів гривень.

Після націоналізації Нацбанк мав намір повернути борг за кредитом рефінансування, тож звернувся до поручителя і вже готовий був продати заставлене майно.

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28 серпня 2019 року «Нікопольський завод феросплавів» уклав мирову угоду з Нацбанком і сплатив йому гроші за кредитом рефінансування. Проте пізніше завод почав вимагати ці гроші з ПриватБанку.

9 січня 2020 року Господарський суд м.Києва зобов’язав ПриватБанк погасити борг заводу. ПриватБанк та НБУ вирішили оскаржити це рішення суду.

Як повідомлялося, працівники «Нікопольського заводу феросплавів» пікетували головний офіс ПриватБанку восени 2019 року, а також Нацбанк у Києві. Мітинги почалися після того, як суд затвердив мирову угоду між заводом та НБУ, в межах якої завод погодився погасити свій борг за кредитом рефінансування, що його Нацбанк видав ПриватБанку до націоналізації.