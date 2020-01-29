ПриватБанк виплатив заводу Коломойського майже 22 мільйони

ПриватБанк виплатив АТ "Нікопольський завод феросплавів" 21,8 млн грн за рішенням Господарського суду міста Києва та подав апеляційну скаргу.

Про це йдеться в пресрелізі банку.

"Сьогодні ПриватБанк виплатив Нікопольському заводу феросплавів 21,8 млн грн, виконавши рішення Господарського суду міста Києва від 17 грудня 2019 року. Водночас банк подав апеляційну скаргу на рішення суду, вважаючи рішення суду першої інстанції неправомірним, а дії організаторів пікету - черговою спробою тиску на банк", - йдеться в повідомленні.

У банку зазначають, що виконання рішення суду першої інстанції робить абсолютно безпідставним проведення масового пікету нібито працівників заводу, який проводиться з вересня 2019 року перед центральними офісами банку у Дніпрі та Києві. Протести мають на меті заважати нормальній життєдіяльності банку та чинити тиск на співробітників і клієнтів ПриватБанку, вважають у фінустанові.

Як повідомляв Укрінформ, з вересня 2019 року нібито представники Нікопольського заводу феросплавів проводять пікетування будівель головного офісу ПриватБанку у Дніпрі та Києві, а з початку 2020 року - й біля найбільших відділень банку у центрі Дніпра.

У травні 2018 року Нацбанк подав до Господарського суду Дніпропетровської області позов про звернення стягнення на рухоме майно, що належить АТ "Нікопольський завод феросплавів" і було передане в заставу як забезпечення зобов'язань АТ КБ "ПриватБанк" за кредитом рефінансування.

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28 серпня 2019 року Господарський суд Дніпропетровської області затвердив мирову угоду між Національним банком і АТ "Нікопольський завод феросплавів", причому ініціатором виступило АТ. Згідно з мировою угодою НЗФ зобов'язався погасити заборгованість ПриватБанку за кредитом рефінансування в сумі, яка дорівнює ринковій вартості заставного майна, на яке Національний банк України звертав стягнення в цьому процесі.

6 вересня 2019 р. АТ "Нікопольський завод феросплавів" достроково погасило всю суму заборгованості у розмірі 21,8 млн грн, хоча за угодою підприємство мало змогу зробити це протягом 12 місяців рівними частинами без комісії.

У вересні Нікопольський завод феросплавів подав до Господарського суду Києва позов з метою стягнути з ПриватБанку заборгованість у розмірі 21,8 млн грн. 17 грудня суд задовольнив цей позов.

Працівники заводу протестували проти мирової угоди з Нацбанком, стверджуючи, що через цю угоду їм не виплачують зарплату.

Співвласниками НЗФ є колишні акціонери ПриватБанку Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов.