У Дніпрі пікетувальники перекрили всі під’їзди до головного офісу ПриватБанку

У Дніпрі пікетувальники зранку 27 січня перекрили всі під'їзди до центрального офісу ПриватБанку, працівники фінустанови викликали поліцію.

Про це йдеться в пресрелізі банку, що є в розпорядженні Укрінформу.

"...27 січня зранку пікетники незаконно та в зухвалій формі перекрили за допомогою підручних засобів всі під'їзди до центрального офісу, що унеможливлює роботу інкасаторських служб, а також роботу аварійних бригад та швидкої допомоги", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, ПриватБанк розцінює цей інцидент як спробу тиску і звернувся до правоохоронців та міської влади Дніпра з вимогою забезпечити правопорядок та дотримання законності під час проведення пікетів працівників Нікопольського заводу феросплавів біля будівель головного офісу банку.

Водночас, прессекретар ПриватБанку Олег Серга повідомив у Facebook, що поліція, яку викликали працівники банку, зараз веде переговори з пікетувальниками.

Як повідомляв Укрінформ, з вересня 2019 року нібито представники Нікопольського заводу феросплавів проводять пікетування будівель головного офісу ПриватБанку у Дніпрі та Києві, а з початку 2020 року - й біля найбільших відділень банку у центрі Дніпра.

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У травні 2018 року Нацбанк подав до Господарського суду Дніпропетровської області позов про звернення стягнення на рухоме майно, що належить АТ "Нікопольський завод феросплавів" і було передане в заставу як забезпечення зобов'язань АТ КБ "ПриватБанк" за кредитом рефінансування.

28 серпня суд затвердив мирову угоду між Нацбанком і АТ "Нікопольський завод феросплавів", причому ініціатором виступило АТ. Згідно з мировою угодою НЗФ зобов'язався погасити заборгованість ПриватБанку за кредитом рефінансування в сумі, яка дорівнює ринковій вартості заставного майна, на яке Національний банк України звертав стягнення в цьому процесі.

6 вересня 2019 р. АТ "Нікопольський завод феросплавів" достроково погасило всю суму заборгованості у розмірі 21 млн грн, хоча за угодою підприємство мало змогу зробити це протягом 12 місяців рівними частинами без комісії.

Працівники заводу протестували проти мирової угоди з Нацбанком, стверджуючи, що через цю угоду їм не виплачують зарплату.

Фото: Facebook