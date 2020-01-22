Суд дозволив компанії Коломойського не погашати частину боргу перед НБУ

Суд відхилив касаційну скаргу Національного банку щодо стягнення майна компанії ТОВ "Гаджибей", яка пов’язана з ексвласником ПриватБанку Ігорем Коломойським.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Верховний Суд 22 січня відхилив касаційну скаргу Національного банку на рішення судів попередніх інстанцій про відмову у зверненні стягнення на предмет іпотеки, пов’язаної з ексвласником ПриватБанку Ігорем Коломойським компанії ТОВ "Гаджибей", - йдеться у повідомленні.

Зазначена компанія у жовтні 2014 року надала Національному банку в заставу дві земельні ділянки в Одеській області в якості забезпечення за кредитом рефінансування, що надавався ПриватБанку до націоналізації. У НБУ стверджують, що ТОВ "Гаджибей" не виконало взятих на себе зобов’язань майнового поручителя ПриватБанку, тому Нацбанк з метою погашення заборгованості через звернення стягнення на заставне майно подав позов до Господарського суду Одеської області.

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Однак 26 жовтня 2018 року суд першої інстанції, а 22 жовтня 2019 року суд апеляційної інстанції відхилили позовні вимоги Національного банку. Суди обґрунтували свою позицію тим, що Національний банк повинен був здійснювати стягнення застави з ТОВ "Гаджибей" лише у випадку неможливості списання коштів з банківських рахунків ПриватБанку.

Фахівці НБУ зазначають, що під час подання позову Національний банк керувався нормами, зокрема Закону України "Про Національний банк України". Вони стверджують, що Національний банк наділений правом як списувати кошти з рахунків банків-боржників, так і звертати стягнення на заставлене майно з фінансових та майнових поручителів.

"Таке право є переважним і безумовним щодо задоволення кредиторських вимог Національного банку за наданими кредитами рефінансування, за якими настав строк погашення. Ми не погоджуємося з рішенням Верховного Суду та переконані, що воно суперечить нормам чинного законодавства. Таке рішення створює ризик, коли ексвласники ПриватБанку зможуть уникнути відповідальності за невиконання взятих на себе зобов’язань", - зазначили у Нацбанку.

Як відомо, заборгованість ПриватБанку за кредитами рефінансування становить близько 7,6 млрд грн. Задля її погашення у 2018 році НБУ подав 148 позовів проти колишнього власника ПриватБанку Ігоря Коломойського (фінансового поручителя) та пов’язаних із ним 32 компаній — майнових поручителів. За цими позовами суди вже ухвалили 24 рішення на користь Національного банку про звернення стягнення на предмети іпотеки на загальну суму 1,36 млрд грн; 18 рішень набрали законної сили, за якими виконавчі документи були надіслані до органів Державної виконавчої служби для примусового виконання.