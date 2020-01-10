ПриватБанк vs Коломойський: суд Лондона може почати розгляд справи по суті в 2021 році

Слухання по суті справи за позовом ПриватБанку до Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та шести компаній у Високому суді Лондона, ймовірно, відбудеться вже в 2021 році.

Про це повідомляє НВ Бізнес із посиланням на пресслужбу ПриватБанку.

"Слухання по суті справи, швидше за все, відбудеться у 2021 році", — зазначили в пресслужбі банку.

У фінустанові очікують, що в рамках підготовки до повноцінного розгляду справи проти Коломойського, Боголюбова та шести компаній у Високому суді Лондона окремі відповідачі нададуть відгуки на позов в кінці наступного тижня.

"Інші дати щодо наступних етапів перебігу справи в Лондонському суді наразі не встановлені. У наступні кілька місяців відбудеться процесуальне слухання, під час якого суд дасть вказівки щодо подальшого судового розгляду, але конкретні дати для цього ще не встановлені", - додали у пресслужбі.

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Як повідомлялось, Високий суд Лондона надав ексвласникам ПриватБанку додатковий час для підготовки до захисту до 10 січня 2020 року.

15 жовтня 2019 року Апеляційний суд Лондона повністю скасував рішення судді першої інстанції пана Фанкорта. Суд постановив, що АТ "КБ "ПриватБанк" може продовжити розгляд позову у Високому суді Лондона щодо шахрайства проти Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, трьох англійських компаній та трьох компаній, зареєстрованих на Британських Віргінських Островах.

Основна сума позову Банку на момент ініціювання становила 1,9 млрд дол. США; нині вона становить близько 3 млрд дол. США з урахуванням відсотків.

Судовий наказ про всесвітній арешт активів, який було отримано в грудні 2017 року, залишається чинним до винесення судового рішення по суті.

ПриватБанк був націоналізований в грудні 2016 року. Держава докапіталізувала його на 155 млрд грн. Портфель непрацюючих кредитів ПриватБанку, який класифікується як пов’язаний із попередніми власниками, на 31 грудня 2018 року оцінювали у 212,795 млрд грн.

За даними агенції Kroll, загалом колишні власники ПриватБанку вивели з банку до його націоналізації 5,5 млрд дол.