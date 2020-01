Суд розглядає чергове оскарження націоналізації ПриватБанку

Господарський суд Києва відкрив провадження у справі за позовом колишнього голови правління ПриватБанку Олександра Дубілета до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Мінфіну та ПриватБанку про визнання недійсними договорів про придбання державою акцій банку у грудні 2016 року.

"2 січня Госпсуд м. Києва відкрив провадження в справі за позовом Олександра Дубілета — колишнього глави правління ПриватБанку (в період до націоналізації) та ексакціонера цієї фінустанови (був власником 2,7249% акцій) — до Фонду гарантування вкладів, Міністерства фінансів, ПриватБанку про визнання недійсними договорів про придбання акцій, які були укладені в грудні 2016 року під час націоналізації банку", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, з аналогічними позовами в Госпсуд м. Києва у кінці грудня 2019 року звернулися й інші колишні топ-менеджери ПриватБанку, які також володіли міноритарними пакетами акцій фінустанови, зокрема: колишні перші заступники голови правління Тимур Новіков (1,3625%), Олег Гороховський (0,3236%), Володимир Яценко (0,3229%), ексзаступники голови правління Тетяна Гур’єва (0,2422%), Людмила Шмальченко (0,1614%).

Згідно із судовими матеріалами, ексменеджери оскаржують, зокрема операцію bail-in — примусову конвертацію їх депозитів у нові акції банку, які були випущені у грудні 2016 року під час націоналізації ПриватБанку, а потім з усіма акціями банку були викуплені державою (в особі Мінфіну) за 1 грн.

У 2017-2018 роках вказані особи вже зверталися з позовами до держави в Печерський райсуд Києва, однак тоді він відмовився розглядати відповідні позовні заяви, висловивши думку, що такі спори — це компетенція судів господарської юрисдикції.

У грудні 2019 року з позовами до ПриватБанку та Міністерства фінансів у господарський суд Києва звернулася також низка компаній, кошти яких теж потрапили під bail-in. Зокрема, ТОВ "Фінансова компанія "Фінілон", ТОВ "Хім-Ойл-Транзит-Юкрейн", ТОВ "Партнер-Експі", ТОВ "КС Групп", ТОВ "Реватіс", ТОВ "Сонго", ТОВ "Керуючий адміністратор пенсійних фондів "Паритет", Hangli International Holdings Limited, Craentex Investments LTD, Veliona Trading LTD, Hetterington Group LTD, Saviento Investments LTD, Birgminton Investing Inc.

Як повідомляв Укрінформ, уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію Нацбанку і колишніх акціонерів ПриватБанку (найбільші – бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк. Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 млрд грн. Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях). Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію ПриватБанку. У відповідь на це Кабмін, НБУ і ПриватБанк у травні оскаржили це рішення. 15 жовтня 2019 року ПриватБанк здобув перемогу в Апеляційному суді Англії та Вельсу у справі проти Коломойського та Боголюбова. Судді вирішили, що ПриватБанк має достатньо передумов для судового розгляду справи та отримання відшкодування у сумі близько 3 млрд доларів. А судовий указ про всесвітній арешт активів залишається чинним до рішення по суті.

В Офісі Президента заявили, що якими б не були рішення судів, немає жодних підстав для повернення державного ПриватБанку колишнім акціонерам.