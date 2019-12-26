НБУ виграв суд щодо пов’язаної з ПриватБанком компанії

Суд відмовив ТОВ "Самтек-Сервіс" у задоволенні позову проти Національного банку щодо визнання компанії пов’язаною з ПАТ КБ "ПриватБанк" особою.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Окружний адміністративний суд міста Києва 10 грудня 2019 року відмовив ТОВ "САМТЕК-СЕРВІС" у задоволенні позову про визнання протиправним та скасування рішення Національного банку про визначення позивача напередодні націоналізації пов’язаною з ПАТ КБ "ПриватБанк" особою", - йдеться у повідомленні.

Як уточнюють у НБУ, 13 грудня 2016 року комісія Нацбанку з питань визначення пов’язаних із банками осіб та перевірки операцій банків з такими особами рішенням №105 визначила ТОВ "Самтек-Сервіс" пов’язаною с ПриватБанком особою. У подальшому кошти, які знаходились на рахунках, відкритих на ім’я ТОВ "Самтек-Сервіс", були обміняні уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на акції додаткової емісії та продані державі у порядку, передбаченому статтею 41-1 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" у процесі виведення неплатоспроможного ПАТ КБ "ПриватБанк" з ринку за участі держави.

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Не погодившись із цим рішенням ТОВ «Самтек-Сервіс» оскаржило його у Окружному адміністративному суді міста Києва. Проте суд відмовив у задоволенні позову з огляду на те, що НБУ наділений повноваженнями щодо ухвалення рішення про визначення фізичних та юридичних осіб особами, які пов’язані з банком, а ТОВ "Самтек-Сервіс" відповідно до частини першої статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність" є пов’язаною з ПАТ КБ "ПриватБанк" особою, про що останній періодично повідомляв Національний банк.

На сьогодні, відзначають у НБУ, вже подано понад 40 позовів про оскарження пов’язаності з ПАТ КБ "ПриватБанк".

Як повідомляв Укрінформ, уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів ПриватБанку (найбільші – бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк. Держава здійснила докапіталізацію банку на понад 155 млрд грн. Ексвласники банку оскаржують націоналізацію у судах.

Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію ПриватБанку. У відповідь на це Кабмін, Нацбанк і ПриватБанк у травні оскаржили це рішення. 15 жовтня ПриватБанк здобув перемогу в Апеляційному суді Англії та Вельсу у справі проти Коломойського та Боголюбова.

В Офісі Президента заявили, що якими б не були рішення судів, немає жодних підстав для повернення державного ПриватБанку колишнім акціонерам.