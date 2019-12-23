Fitch підвищив рейтинг ПриватБанку

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило рейтинг життєздатності для ПриватБанку та підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента з позитивними прогнозами для трьох інших українських банківських структур.

Про це йдеться в офіційному повідомленні, оприлюдненому в понеділок.

"Агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента для АТ "ПриватБанк" (Приват), ПАТ "Державний ощадний банк України" (Ощадбанк), ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (Укрексімбанк) та ПАТ "Акціонерний банк Укргазбанк" на рівні "B" з позитивними прогнозами", - зазначається в повідомленні.

Водночас, "рейтинг життєздатності ПриватБанку був підвищений з рівня "B (minus)" до "B", зазначили у Fitch. Інші три українських банки залишаються на позначці "B (minus)" в рейтингу життєздатності.

У Fitch Ratings також констатували, що схильність української влади підтримувати всі чотири банки залишається високою. При цьому, в агентстві врахували 100% державного володіння акціями Укргазбанку, системну значущість ПриватБанку й Ощадбанку, а також рекордну підтримку капіталу для Ощадбанку й Укрексімбанку. Крім того, фахівці врахували підтримку ПриватБанку після його націоналізації, а також заходи з модернізації Укргазбанку.

Тим не менше, як указують у Fitch, здатність влади забезпечувати підтримку банкам є обмеженою, зокрема, в іноземній валюті. Крім того, вказується на ризики для капіталізації Ощадбанку й Укрексімбанку через високий рівень знецінених кредитів.

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Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings – американська корпорація, яка разом з Standard & Poor’s та Moody’s входить до "великої трійки" найбільш впливових світових рейтингових агентств.