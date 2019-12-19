Суд переніс розгляд справи про скасування націоналізації ПриватБанку

Шостий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення перенести розгляд справи щодо оскарження рішення Окружного адміністративного суду від 18 квітня 2019 року про скасування націоналізації ПриватБанку.

Про це журналістам повідомив начальник департаменту управління претензійно-позовної роботи НБУ Віктор Григорчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"(Судом вирішено - ред.) про зупинення провадження у цій справі до набрання законної сили рішення за позовом родини Суркісів до Національного банку, яка зараз розглядається Великою палатою Верховного суду. Розгляд цієї справи призначено на 31 січня 2020 року. Після винесення рішення судом у цій справі буде продовжено розгляд справи щодо скасування націоналізації", - сказав Григорчук.

Він зазначив, що рішення відклали до остаточного рішення Верховного суду по справі щодо визнання родини Суркісів пов’язаними з ПриватБанком особами та обміну їхніх вкладів у ПриватБанку на акції. Ця процедура відбулася в межах націоналізації ПриватБанку у 2016 році. Розгляд цієї справи заплановано на 31 січня 2020 року.

"Після того, як суд ухвалить рішення по справі Суркісів - буде відновлено провадження по цій справі", - сказав Григорчук.

Як повідомляв Укрінформ, 18 грудня 2016 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про входження держави в капітал ПриватБанку. У межах націоналізації банку його зобов'язання перед пов'язаними особами підлягали процедурі bail-in і були обмінені на акції додаткової емісії банку.

17 травня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним і скасував рішення комісії НБУ про визнання пов'язаними з ПриватБанком особами сім'ю Суркісів, а також скасував накази тимчасового адміністратора ПриватБанку, які стосувалися рахунків фізосіб. Суркіси, а також пов'язані з ними особи, подали 42 позови проти Національного банку України.