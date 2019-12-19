ПриватБанк в Ізраїлі подав новий позов проти Коломойського на $600 мільйонів

ПриватБанк 18 грудня подав нове судове провадження в Окружному суді Тель-Авіва в Ізраїлі проти колишніх власників банку та інших відповідачів. Сума позову становить 600 млн доларів США.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

"Вчора, 17 грудня, банком було ініційоване нове судове провадження в Окружному суді Тель-Авіва в Ізраїлі проти колишніх власників банку та інших відповідачів. Сума позову становить 600 млн доларів США", - йдеться в повідомленні.

Також, за результатами подальшого аналізу, ПриватБанк збільшив суму позовних вимог в Канцлерському суді штату Делавер в США та подав до суду доповнену позовну заяву. Банк продовжує підготовку до слухання по суті своєї позовної заяви проти колишніх власників та інших осіб на суму більше 3 млрд доларів США (з відсотками) у Високому Суді Англії та Вельсу.

Як повідомляв Укрінформ, уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів ПриватБанку (найбільші – бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк. Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 млрд грн.

Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях). Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію ПриватБанку. У відповідь на це Кабмін, Нацбанк і ПриватБанк одразу в травні оскаржили це рішення.

15 жовтня ПриватБанк здобув перемогу в Апеляційному суді Англії та Вельсу у справі проти Коломойського та Боголюбова. Судді вирішили, що ПриватБанк має достатньо передумов для судового розгляду справи та отримання відшкодування в сумі близько 3 млрд дол. А судовий указ про всесвітній арешт активів залишається чинним до рішення по суті. В Офісі Президента заявили, що якими б не були рішення судів, немає жодних підстав для повернення державного ПриватБанку колишнім акціонерам.