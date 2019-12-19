Суд розглядає апеляцію НБУ щодо скасування націоналізації ПриватБанку
Укрінформ
Шостий апеляційний адміністративний суд 19 грудня розглядає апеляційну скаргу держави на рішення Окружного адміністративного суду від 18 квітня 2019 року про скасування націоналізації ПриватБанку.
Розгляд справи відбувається в закритому режимі, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Є всі підстави для скасування рішення суду першої інстанції. Всі процедури (при націоналізації ПриватБанку - ред.) були дотримані, у відповідності до вимог закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб," закону "Про банки і банківську діяльність". Про порушення певних процедур говорити не можна", - сказав начальник департаменту управління претензійно-позовної роботи НБУ Віктор Григорчук.
Як повідомляв Укрінформ, Окружний адміністративний суд Києва 18 квітня 2019 року за позовом ексспіввласника ПриватБанку Ігоря Коломойського скасував рішення про націоналізацію ПриватБанку.