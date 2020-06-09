Суд відмовив екскерівництву ПриватБанку у позові про захист ділової репутації

Верховний Суд відмовив колишньому керівництву ПриватБанка у позові про захист ділової репутації.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"Постановою Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 27 травня 2020 року було повністю задоволено касаційну скаргу ПриватБанку, скасовано рішення судів попередніх інстанцій й відмовлено колишньому голові правління банку пану О. Дубілету в задоволенні позову про захист честі, гідності і ділової репутації",- йдеться у повідомленні.

Це перша перемога державного банку у Верховному Суді у справах із захисту честі, гідності та ділової репутації. У ПриватБанку нагадали, що колишній керівник банку з 2017 року намагався визнати недостовірною інформацію, поширену на прес-конференції 4 липня 2017 року, а саме що «при видачі кредитів порушувались як нормативні документи Національного банку України, так і внутрішні документи самого банку. Всі 36 кредитів були підписані головою правління банку з перевищенням повноважень, які надавалися йому відповідними документами банку, у зв'язку з чим банк звернувся до Генеральної прокуратури України із заявами про вчинення кримінальних правопорушень".

Зазначається, що мова йшла про 36 кредитних договорів, укладених під час так званої "трансформації" корпоративного кредитного портфелю банка, проведеної колишніми власниками банку напередодні його націоналізації.

Аналогічний позов подав до Печерського райсуду і колишній власник ПриватБанку Ігор Коломойський. Однак, справа за його позовом і досі перебуває на розгляді в суді першої інстанції.

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Як повідомляв Укрінформ, ПриватБанк був націоналізований у грудні 2016 року. Держава докапіталізувала його на 155 млрд грн. За даними агенції Kroll, загалом колишні власники ПриватБанку вивели з банку до його націоналізації 5,5 млрд доларів.