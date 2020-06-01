ПриватБанк знизив ставки за діючими програмами фінансування малого бізнесу

ПриватБанк автоматично знизив ставки за діючими програмами фінансування малого бізнесу для 60 тисяч українських компаній і підприємців.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"Ставка щомісячної комісії по "кредитних лімітах на рахунки" знижена для 44 тисяч юридичних осіб та підприємців. Також до кінця року знижена щомісячна ставка для 15 тисяч позичальників програми "КУБ" і понад тисячі клієнтів програм проєтного кредитування", - йдеться в повідомленні.

За прогнозами банку, до кінця року отримати нове фінансування по антикризових ставках зможуть ще більше 40 тисяч компаній малого бізнесу і підприємців.

Як відомо, з 25 травня ПриватБанк суттєво знизив ставки за всіма кредитними програмами фінансування юридичних осіб та підприємців, щоб допомогти українському бізнесу подолати наслідки карантину.

Зниження кредитних ставок поширюється не тільки на нові, але і на всі діючі кредитні угоди програм підтримки малого бізнесу, за винятком клієнтів, яким проведено кредитні канікули чи реструктуризації боргу, або які мають або будуть мати прострочену заборгованість.