Уряд затвердив річний звіт Приватбанку за 2019 рік

Кабінет міністрів України на своєму засіданні 20 травня затвердив річний звіт Приватбанку за 2019 рік.

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні ми затвердили річний звіт Приватбанку за 2019 рік: 75% чистого прибутку у розмірі 24,4 млрд грн. Ще 5% чистого прибутку банку в розмірі 1,6 млрд грн будуть направлені до резервного фонду", - написав Шмигаль.

За його словами, на сьогоднішньому засіданні також було затверджено фінансовий план АТ "Турбоатом" на 2020 рік, відповідно до якого державне підприємство сплатить у бюджет 712 млн грн. Крім того, Кабмін затвердив фінплан ДП "Укртрансаміак", яке має сплатити у бюджет 1,35 млрд грн.