Уряд затвердив річний звіт Приватбанку за 2019 рік

Уряд затвердив річний звіт Приватбанку за 2019 рік

Укрінформ
Кабінет міністрів України на своєму засіданні 20 травня затвердив річний звіт Приватбанку за 2019 рік.

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні ми затвердили річний звіт Приватбанку за 2019 рік: 75% чистого прибутку у розмірі 24,4 млрд грн. Ще 5% чистого прибутку банку в розмірі 1,6 млрд грн будуть направлені до резервного фонду", - написав Шмигаль.

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За його словами, на сьогоднішньому засіданні також було затверджено фінансовий план АТ "Турбоатом" на 2020 рік, відповідно до якого державне підприємство сплатить у бюджет 712 млн грн. Крім того, Кабмін затвердив фінплан ДП "Укртрансаміак", яке має сплатити у бюджет 1,35 млрд грн.

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