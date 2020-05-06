ПриватБанк розширює кредитування малого бізнесу за програмою "5-7-9"

ПриватБанк розширює кредитування малого бізнесу за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" та впроваджує особливий режим для аграріїв та медичного бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"ПриватБанк розширив можливості фінансування малого бізнесу в межах програми державної підтримки підприємництва “5-7-9”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомили в банку, відтепер максимальна сума кредиту становить 3 млн грн замість 1,5 млн як було раніше. Окрім того, пільгові кредити можуть отримувати підприємці та малий бізнес із загальним річним доходом до 100 млн грн.

Із початку травня ПриватБанк запровадив особливий пільговий режим фінансування окремих галузей бізнесу, за яким малий агробізнес отримає піврічну відстрочку погашення основної суми кредиту, а виробники лікарських засобів, медичних виробів та обладнання – відстрочку на три місяці та кредитування всього під 3% річних. За антикризовими проєктами рефінансування раніше наданих позик на розвиток бізнесу відстрочка діятиме до кінця 2020 року.

Отримати фінансування за програмою “5-7-9” можна за будь-яким з таких кредитних продуктів банку як інвестиційний кредит, КУБ із заставою, кредит на придбання основних засобів, а також бізнес-іпотеку та відновлювальні кредитні лінії на суму до 25% від вартості фінансування інвестиційного проєкту.

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Як повідомляв Укрінформ, уряд ухвалив постанову для старту програми "Доступні кредити 5-7-9%" із 1 лютого 2020 року, метою якої є спрощення доступу мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. 29 квітня Кабінет міністрів розширив програму "5-7-9%".