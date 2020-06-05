Рада підтримала зміни до бюджету щодо боротьби з COVID-19

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №3509 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

За відповідне рішення проголосували 274 народних обранця, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Законопроєктом пропонується внести зміни до статті 28 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", якими кошти Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 спрямовуються, крім усього іншого, на "придбання обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах та проведення капітального ремонту, реконструкції цих відділень, покращення транспортного сполучення, будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення".

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 22 квітня затвердив порядок використання коштів Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19. Розмір Фонду становить 65 млрд грн, що було передбачено у державному бюджеті на 2020 рік.