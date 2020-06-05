Рада створила ТСК щодо захисту прав інвесторів

Верховна Рада ухвалила постанову "Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань захисту прав інвесторів".

Рішення підтримали 319 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Згідно з текстом постанови, Тимчасова спеціальна комісія утворюється з метою підготовки та надання на розгляд до Верховної Ради, в установленому порядку, законодавчих ініціатив щодо захисту прав інвесторів, забезпечення рівного захисту прав, інтересів і майна суб'єктів інвестиційної діяльності незалежно від форм власності, а також ефективного інвестування в економіку України, розвитку міжнародного економічного співробітництва та інтеграції.

ТСК також має визначати пріоритетні напрямки вдосконалення законодавства щодо створення умов для інвестиційної діяльності, забезпечувати захист прав інвесторів (бізнесу), здійснювати парламентську співпрацю з бізнес-асоціаціями та профільними структурами для сприяння створенню безперешкодних умов для залучення інвестицій.

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Тимчасова спецкомісія також планує здійснювати збір та аналіз, утериторіальних громад межах повноважень, інформації для проведення парламентських слухань: щодо випадків порушення прав бізнесу судовою владою, органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади України, в тому числі правоохоронними органами, порушень прав інвесторів шляхом зловживань положеннями чинного законодавства України.

До складу Тимчасової спеціальної комісії увійшло 13 народних депутатів.

Головою ТСК обрано заступницю голови фракції "Слуга народу" Галину Янченко, її заступником – заступника голови фракції "Голос" Ярослава Железняка.

До складу Тимчасової спеціальної комісії увійшли такі народні депутати: Олексій Красов ( "Слуга народу"), Андрій Костін ("Слуга народу"), Дмитро Наталуха ("Слуга народу"), Владлен Неклюдов ("Слуга народу"), Галина Михайлюк ("Слуга народу"), Сергій Іонушас ("Слуга народу"), Артем Культенко ("Слуга народу"), Ігор Абрамович ("Опозиційна платформа – за життя"), Андрій Ніколаєнко Андрія ("Батьківщина"), Лариса Білозір ("За майбутнє"), Роберт Горват (депутатська група "Довіра").

Термін діяльності Тимчасової спеціальної комісії – один рік.