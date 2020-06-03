Кабмін спростив умови експорту зерна

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка передбачає спрощення міжнародної торгівлі зерновими культурами.

Про це повідомило Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

"Сьогодні, 3 червня, рішенням уряду прийнято постанову, яка дає можливість зменшити фінансове навантаження на експортерів зернових культур, посилити конкурентоспроможність української продукції на світовому ринку та вдосконалити захист території України від ввезення деяких небезпечних організмів", - зазначили в Мінекономіки.

Постановою, зокрема, передбачається виключити додаткове регулювання для експортерів зернових шляхом скасування обов’язковості застосування системи рециркуляції при фумігації зерна.

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Документом також упорядковується перелік об’єктів регулювання (при переміщенні територією України, імпорті, експорті та реекспорті) шляхом включення до цього переліку організмів, які можуть становити фітосанітарні ризики (кліщі, нематоди, грибки).

Постановою передбачається також уніфікувати процедури огляду та відбору зразка (форма акту приводиться у відповідність до процедури відбору).