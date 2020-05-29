Зернова асоціація покращила прогноз врожаю та експорту зерна

Українська зернова асоціація у травневому звіті покращила порівняно з квітневим прогноз врожаю 2020/2021 маркетингового року з 94 млн т до 98 млн т. При цьому, прогнозується більший експорт зернових та олійних – прогноз збільшився з 57,2 млн т до 58,5 млн т.

Про це повідомляється на сайті УЗА.

«Покращити прогноз загального врожаю в Україні дозволила достатня кількість опадів у травні, які покращили як зволоженість ґрунту майже по всій країні, так і стан озимих та ярих культур. Також, ті південні області, що зазнали посухи не матимуть критичних наслідків для загального врожаю зернових та олійних культур, оскільки не є основними зерновиробничими регіонами України. Окрім того, в цьому році аграрії значно розширили площі під кукурудзою, що дозволяє очікувати на новий рекорд врожаю цієї культури», – зазначив президент Української зернової асоціації Микола Горбачьов.

У новому прогнозі профільної асоціації урожай пшениці в майбутньому маркетинговому році поліпшено і він сягне 26,8 млн т, в той час як експорт може скласти близько 18 млн т. Це буде другий за показником врожай пшениці після минулорічного рекорду. В 2019 році Україна виростила рекордний врожай пшениці - 28,2 млн т, а експорт в 2019/2020 МР складе близько 20,5 млн т.

Прогноз врожаю кукурудзи у травневому звіті також покращився та дає надію на новий абсолютний рекорд врожаю в 37,3 млн т, при експорті – 30 млн т. Попередній рекорд врожаю кукурудзи в Україні встановлено в поточному сезоні – зібрано 35,2 млн т, при можливому експорті близько 29 млн т.

Покращився й прогноз врожаю ячменю у порівнянні з попереднім місяцем з 6,8 млн т до 7,6 млн т, а експорт з 3,5 до 4 млн т. У поточного МР в Україні виростили 9 млн т ячменю, при можливому експорті близько 4,6 млн т.

Українська зернова асоціація щомісячно уточнюватиме прогноз збору врожаю та експорту зернових та олійних культур.

Як повідомлялося, поточного 2019/2020 маркетингового року в Україні вирощено більш як 98 млн т зернових та олійних культур, а експорт може сягнути 60 млн т.