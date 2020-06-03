Уряд вніс зміни в роботу Міжвідомчої комісії з питань оборонного комплексу

Кабінет міністрів ухвалив рішення про внесення змін до роботи Міжвідомчої комісії з питань оборонно-промислового комплексу (ОПК), що має на меті створення президії комісії та надає голові повноваження скликати комісію для прийняття узгоджених рішень.

Відповідну постанову на засіданні уряду презентував міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Проєкт постанови про внесення змін до роботи Міжвідомчої комісії з питань оборонно-промислового комплексу. Метою є створення президії комісії та можливість скликати комісію для прийняття узгоджених рішень. Пропоную прийняти з доопрацюванням в триденний термін», - сказав Петрашко.

Як йдеться у пояснювальній записці до постанови, її метою є оптимізація роботи міжвідомчої комісії з питань оборонно-промислового комплексу, утвореної для забезпечення координації дій центральних органів виконавчої влади у сфері функціонування в тому числі авіаційної та космічної промисловості оборонно-промислового комплексу.

Наголошується, що формою роботи комісії є засідання, які проводяться за рішенням її голови. Постановою передбачається затвердження складу президії комісії та надається дозвіл голові комісії для оперативного розгляду питань ОПК, які потребують термінового вирішення, проводити засідання президії. Також голова комісії прийматиме рішення щодо членів комісії, які залучаються до обговорення окремих питань порядку денного.