Депутати підтримали проєкт про страхування цивільної відповідальності підприємців

Верховна рада у першому читанні підтримала законопроєкт №3361 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перших кроків дерегуляції бізнесу шляхом страхування цивільної відповідальності.

За відповідне рішення проголосувало 264 народних обранців, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Даний законопроєкт розроблено з метою посилення гарантій відшкодування збитків постраждалим в разі порушення суб'єктами господарювання вимог чинного законодавства щодо дотримання правил техногенної та пожежної безпеки. Документ має на меті підвищити рівень соціального захисту населення у разі отримання шкоди життю та здоров'ю в результаті аварій і пожеж, забезпечити надійну гарантію щодо отримання відшкодування постраждалими від наслідків аварій та пожеж.

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Також метою законопроєкту є покращення умов ведення бізнесу шляхом усунення неефективного державного нагляду за його діяльністю та підвищення рівня відповідальності бізнесу за наслідки своєї діяльності.