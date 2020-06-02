Депутати підтримали проєкт про страхування цивільної відповідальності підприємців
За відповідне рішення проголосувало 264 народних обранців, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Даний законопроєкт розроблено з метою посилення гарантій відшкодування збитків постраждалим в разі порушення суб'єктами господарювання вимог чинного законодавства щодо дотримання правил техногенної та пожежної безпеки. Документ має на меті підвищити рівень соціального захисту населення у разі отримання шкоди життю та здоров'ю в результаті аварій і пожеж, забезпечити надійну гарантію щодо отримання відшкодування постраждалими від наслідків аварій та пожеж.
Також метою законопроєкту є покращення умов ведення бізнесу шляхом усунення неефективного державного нагляду за його діяльністю та підвищення рівня відповідальності бізнесу за наслідки своєї діяльності.