Рада збирається ухвалити ще один закон на підтримку бізнесу під час карантину

Рада збирається ухвалити ще один закон на підтримку бізнесу під час карантину

Укрінформ
Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №3438 "Про внесення змін до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Таке рішення підтримали 255 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Прийняття проєкту закону дозволить забезпечити здійснення оцінки впливу на довкілля без ризику поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), пов’язаного з необхідністю проведення масових заходів у процесі громадського обговорення планованої діяльності після подання звіту з оцінки впливу на довкілля", - йдеться у пояснювальній записці.

При цьому очікується, що ухвалення законопроєкту забезпечить врахування зауважень та пропозицій громадськості щодо захисту довкілля та охорони здоров’я населення у процесі провадження господарської діяльності без необхідності зупинення на період дії карантину дозвільних процедур.

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Проєктом закону пропонується доповнити статтю 17 "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про оцінку впливу на довкілля" частиною 21.

У ній планується передбачити, що у період дії карантину, установленого Кабінетом міністрів у зв'язку із запобіганням поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), громадське обговорення планованої діяльності після подання звіту з оцінки впливу на довкілля проводиться виключно у формі надання письмових зауважень і пропозицій у тому числі в електронному вигляді.

Громадські слухання не проводитимуться та не призначатимуться на дати, що припадають на період дії карантину.

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Заплановані громадські слухання, дата проведення яких припадає на період дії карантину, будуть вважатися такими, що не відбулися, і повторно не проводяться.

"Станом на 02.04.2020 по Україні мало пройти 48 громадських слухань. На період карантину має бути організовано ще 110 слухань ", - йдеться у пояснювальній записці.

Зазначається, що зупинка процедури позбавить суб’єкта господарювання права отримати висновок з оцінки впливу на довкілля і, як наслідок, призведе до повної зупинки діяльності суб’єкта господарювання; відтермінування заходів з модернізації, реконструкції тощо; унеможливлення отримання та/або зупинки процесу отримання суб’єктами господарювання документів дозвільного характеру та ліцензій.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив засідання парламенту.

Як повідомляв Укрінформ, на початку засідання 2 червня народні депутати ухвалили рішення змінити графік роботи на поточному пленарному тижні - ранкові засідання Верховної Ради у вівторок і четвер будуть тривати до 15:00.

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