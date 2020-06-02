Рада збирається ухвалити ще один закон на підтримку бізнесу під час карантину

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №3438 "Про внесення змін до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Таке рішення підтримали 255 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Прийняття проєкту закону дозволить забезпечити здійснення оцінки впливу на довкілля без ризику поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), пов’язаного з необхідністю проведення масових заходів у процесі громадського обговорення планованої діяльності після подання звіту з оцінки впливу на довкілля", - йдеться у пояснювальній записці.

При цьому очікується, що ухвалення законопроєкту забезпечить врахування зауважень та пропозицій громадськості щодо захисту довкілля та охорони здоров’я населення у процесі провадження господарської діяльності без необхідності зупинення на період дії карантину дозвільних процедур.

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Проєктом закону пропонується доповнити статтю 17 "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про оцінку впливу на довкілля" частиною 21.

У ній планується передбачити, що у період дії карантину, установленого Кабінетом міністрів у зв'язку із запобіганням поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), громадське обговорення планованої діяльності після подання звіту з оцінки впливу на довкілля проводиться виключно у формі надання письмових зауважень і пропозицій у тому числі в електронному вигляді.

Громадські слухання не проводитимуться та не призначатимуться на дати, що припадають на період дії карантину.

Заплановані громадські слухання, дата проведення яких припадає на період дії карантину, будуть вважатися такими, що не відбулися, і повторно не проводяться.

"Станом на 02.04.2020 по Україні мало пройти 48 громадських слухань. На період карантину має бути організовано ще 110 слухань ", - йдеться у пояснювальній записці.

Зазначається, що зупинка процедури позбавить суб’єкта господарювання права отримати висновок з оцінки впливу на довкілля і, як наслідок, призведе до повної зупинки діяльності суб’єкта господарювання; відтермінування заходів з модернізації, реконструкції тощо; унеможливлення отримання та/або зупинки процесу отримання суб’єктами господарювання документів дозвільного характеру та ліцензій.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив засідання парламенту.

Як повідомляв Укрінформ, на початку засідання 2 червня народні депутати ухвалили рішення змінити графік роботи на поточному пленарному тижні - ранкові засідання Верховної Ради у вівторок і четвер будуть тривати до 15:00.