Lufthansa отримає "карантинну" допомогу від Німеччини

Найбільший німецький і європейський авіаперевізник Lufthansa і Єврокомісія узгодили умови надання компанії державної допомоги з боку ФРН.

Про це перевізник повідомляє на своєму сайті.

«На своєму сьогоднішньому засіданні Виконавчий комітет Lufthansa вирішив прийняти зобов’язання, запропоновані Німеччиною Комісії ЄС щодо стабілізаційного пакету, погодженого з Фондом економічної стабілізації (WSF) Федеративної Республіки Німеччина», - йдеться у повідомленні.

Відтак, Lufthansa буде зобов'язана передати одному конкуренту в аеропортах Франкфурта та Мюнхена відповідно до 24 прав на зліт і посадку (слотів). Протягом півтора року такий варіант доступний лише новим конкурентам у аеропортах Франкфурта та Мюнхена. Якщо жоден новий конкурент не скористається цією опцією, вона поширюється на існуючих конкурентів у відповідних аеропортах.

Слоти будуть розподілятися шляхом торгів. Слоти може перейняти лише європейський конкурент, який сам не отримав суттєвої рекапіталізації від держави внаслідок пандемії коронавірусу.

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Наглядова рада повинна схвалити стабілізаційний пакет, погоджений із WSF, включаючи зобов'язання перед Єврокомісією. Після рішення Наглядової ради компанія планує найближчим часом скликати позачергові загальні збори, щоб отримати схвалення акціонерами стабілізаційних заходів.

Берлін хоче зробити вливання у розмірі 9 млн євро для того, щоб надати можливість перевізникові впоратися з наслідками кризи.