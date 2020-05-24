Lufthansa в червні запустить рейси з Німеччини за 20 напрямками

Німецький авіаконцерн Lufthansa у другій половині червня збирається запустити рейси з Франкфурта-на-Майні.

Очікується, що літаки почнуть літати приблизно за 20 напрямками, пише Deutsche Welle.

Зокрема, рейси почнуть виконувати на Крит, Родос, Ібіцу, у Венецію та Малагу. Для цього використовують 80 літаків, які зараз простоюють через пандемії коронавірусу.

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З 1 червня Lufthansa, Swiss Eurowings почнуть використовувати 160 літаків з наявних у них 760. Очікується, що чинні заборони на поїздки скасують із середини червня.

Раніше німецький перевізник Lufthansa повідомив своїм пасажирам, що буде перевозити їх виключно при наявності захисних масок.

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