Lufthansa в червні запустить рейси з Німеччини за 20 напрямками
Укрінформ
Німецький авіаконцерн Lufthansa у другій половині червня збирається запустити рейси з Франкфурта-на-Майні.
Очікується, що літаки почнуть літати приблизно за 20 напрямками, пише Deutsche Welle.
Зокрема, рейси почнуть виконувати на Крит, Родос, Ібіцу, у Венецію та Малагу. Для цього використовують 80 літаків, які зараз простоюють через пандемії коронавірусу.
З 1 червня Lufthansa, Swiss Eurowings почнуть використовувати 160 літаків з наявних у них 760. Очікується, що чинні заборони на поїздки скасують із середини червня.
Раніше німецький перевізник Lufthansa повідомив своїм пасажирам, що буде перевозити їх виключно при наявності захисних масок.
Фото: Shutterstock