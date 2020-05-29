Сійярто: Ми й надалі будемо подавати реверсний газ в Україну

Угорщина й надалі продовжуватиме подавати реверсний газ в Україну.

Про це заявив міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Будапешті, повідомляє кореспондент Укріфнорму.

"Ми й надалі будемо подавати реверсний газ в Україну. До цього часу (подали - ред.) 14 млрд куб. м", - сказав він.

Також Сійярто розповів про готовність приєднатися до інвестування в економіку та інфраструктуру на Закарпатті.

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"Президент України, уряд України планують великі інвестиції на Закарпатті, й ми з великою радістю приєднаємося, тому ми й підписали зараз угоду про надання кредиту на умовах надання пов'язаної допомоги", - додав угорський міністр.

Крім того, він зауважив, що Будапешт готовий продовжити "економічну програму розвитку Закарпаття".

"Ми зацікавлені в добросусідстві", - запевнив Сійярто.

Як повідомлялося, за даними ПАТ "Укртрансгаз", у 2016 році з Угорщини до України надійшло близько 1 млрд кубометрів, у 2017 році – 2,8 млрд кубометрів, а у 2018 році – вже 3,4 млрд кубометрів.

Угорський напрямок імпорту газу набував дедалі більшої популярності серед замовників послуг Укртрансгазу, і наприкінці травня 2019 року технічну потужність транспортування природного газу за напрямком Угорщина-Україна було збільшено на 14%.

За даними нового оператора - ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ), за перші три місяці 2020 року імпорт газу з Угорщини становив 0,5 млрд кубометрів (+58% до відповідного періоду торік).

Від початку травня 2020 року обсяги імпорту газу з Угорщини зросли у 5 разів. Як наслідок, Угорщина потіснила Словаччину, яка з 2014 року була основним джерелом газу для України, та стала найбільшим нашим постачальником газу. Про це на початку травня повідомив генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.

За його словами, це сталося завдяки запуску можливості віртуального реверсу газу між Угорщиною та Україною з 1 травня.

Фото: Szijjártó Péter, ФБ