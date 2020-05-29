Кулеба передав офіційне запрошення для Орбана відвідати Україну

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба передав угорському колезі офіційне запрошення від Президента Володимира Зеленського для прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана відвідати Україну.

Про це Кулеба заявив на спільному брифінгу з міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сійярто в Будапешті, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Щодо питань високого політичного діалогу ми чекаємо на приїзд прем’єр-міністра Орбана в Україну… Сьогодні я передав офіційне запрошення Президента України Володимира Зеленського на адресу прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана відвідати Україну в зручний для нього час. Але, я думаю, що тут ми з Петером візьмемо на себе ініціативу і порекомендуємо нашим лідерам той самий зручний час, який, за нашими підрахунками, настане десь в липні цього року», - сказав Кулеба.

Він також поінформував, що передав Сійярто проєкт спільного меморандуму, над яким сторони працюватимуть у рамках підготовки майбутньої зустрічі.

«Ми домовилися про відновлення роботи тих трьох органів, про які Петер згадав (спільні українсько-угорські комісії з питань економіки, захисту нацменшин та освіти – ред.), які мають максимально підготувати зміст і наповнення того, про що зрештою домовляться наші лідери під час їхньої особистої зустрічі», - зазначив глава МЗС України.

Як повідомляв Укрінформ, раніше на цьому брифінгу Сійярто заявив, що спільні українсько-угорські комісії з питань економіки, захисту нацменшин та освіти в червні займуться напрацюванням проєктів рішень для вирішення розбіжностей країн у позиції щодо мови освіти угорської нацменшини в Україні.

Раніше угорська сторона різко критикувала ухвалення закону України про освіту 5 вересня 2017 року, який, серед іншого, виділяється низкою нововведень, у тому числі й ширшим впровадженням української державної мови, включно у навчальних закладах національних меншин.

Угорсько-українські відносини вкотре загострилися після ухвалення Верховною Радою у квітні 2019 року закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Також Будапешт виступив з "пропозиціями" до ухваленого в січні цього року Закону "Про повну загальну середню освіту".

Попри численні спроби угорської та української сторін врегулювати спірні питання дипломатичним шляхом, повного порозуміння досягти не вдалося. Офіційний Будапешт намагається блокувати євроатлантичні ініціативи України.