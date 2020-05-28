Бізнес назвав в ОП побажання щодо змін у податкове законодавство

Заступник керівника Офісу Президента Юлія Ковалів запевнила, що влада на 90% підтримує позицію бізнесу, та висловила сподівання, що за два тижні проєкт змін для удосконалення податкового законодавства буде підготовлено.

Про це вона заявила під час зустрічі з представниками бізнесу, повідомляє пресслужба ОП.

«Ми на 90% на одній стороні. Це дає надію, що вже за два тижні текст законопроєкту з урахуванням пропозицій бізнесу може бути подано в парламент», – наголосила Ковалів.

За її словами, пандемія COVID-19 поставила всіх в умови, коли треба швидко реагувати на виклики та зміни.

«Зараз ми маємо максимально підтримати бізнес, який тільки починає виходити з карантину, дати йому можливість повернути людей на робочі місця та запрацювати на повну потужність», – зауважила вона.

Представники бізнес-асоціацій зі свого боку висловили ключові побажання щодо нагальних змін податкового законодавства. Зокрема, йшлося про необхідність відтермінування окремих положень Закону № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», визначення чітких та зрозумілих правил оподаткування контрольованих іноземних компаній, уточнення «ділової мети», надання платникам податків достатнього часу для забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування відповідних об'єктів оподаткування, зменшення розміру штрафів за окремі незначні податкові правопорушення та інші пропозиції.

Заступник керівника ОП підтримала висловлені пропозиції та звернула увагу на зацікавленість усіх учасників зустрічі в тому, щоб якомога швидше втілити їх у законодавчій ініціативі.

Ковалів додала, що вже завтра розпочнеться обговорення окремих блоків змін у робочих групах, до яких увійшли представники влади та бізнесу.

Своєю чергою голова Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі також висловив готовність підтримати діалог з бізнесом і наголосив на важливості об’єднання зусиль заради досягнення результату.

«Підписуючи закон 1210, Президент одразу ж доручив нам знайти спільне рішення з бізнесом, аби ви могли нормально працювати та адаптуватися до всіх змін», – зазначив Саакашвілі.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 21 травня направив в уряд лист з низкою пропозицій, зокрема щодо визначення чітких та зрозумілих правил оподаткування контрольованих іноземних компаній у зв’язку з підписанням Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» № 466-IX.

Фото: ОП