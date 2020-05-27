Петрашко пояснив, що насамперед потрібно для відновлення економіки після карантину

План відновлення економіки після пандемії ковід-19 передбачає покращення доступу компаній до фінансів, зниження податкового та адміністративного тиску.

Про це під час засідання уряду сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Заходи стимулювання економіки згруповані за великими категоріями: промисловість, сільське господарство, енергетика, інфраструктура, транспорт, інформаційні технології, сфера послуг. Серед ключових тез – покращення доступу до фінансів, зниження податкового та адміністративного тиску, зменшення витрат на сировину та електроенергію, забезпечення безперебійного збуту продукції для сільського господарства через налагодження каналів дистрибуції, покращення обізнаності виробників та просування експорту", - зазначив Петрашко.

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Зокрема, у енергетиці планується збільшення прозорості ринків через сталий перехід до ринкових відносин, сприяння енергонезалежності через нарощення внутрішнього виробництва та видобутку енергоресурсів.

У транспорті та інфраструктурі очікується продовження реформ залізниці, запуск річкових перевезень.

В інформаційно-комунікаційній галузі передбачається встановлення сприятливої податкової політики для побудови цифрової економіки.

Сферу послуг планується вдосконалити завдяки розширенню доступу до ринків за рахунок публічних закупівель, допомоги бізнесу у адаптації до нових стандартів.