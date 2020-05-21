МВФ чекає набуття чинності "банківського" закону в Україні

Міжнародний валютний фонд (МВФ) чекає підписання Президентом України Володимиром Зеленським "банківського" закону для просування по програмі Stand-by та продовжує обговорювати з Києвом параметри подальшої взаємодії.

Про це заявив під час онлайн-брифінгу у відповідь на запитання Укрінформу директор пресофісу МВФ Джері Райс.

"Ми привітали ухвалення (Верховною Радою України – ред.) "банківського" законодавства, яке посилює процес врегулювання в банківській сфері та забезпечує гарантії використання державних ресурсів", - зауважив представник Фонду.

Він назвав ухвалення парламентом цього закону "важливим кроком", враховуючи високу вартість, яку сплатили Українська держава та платники податків під час розв'язання проблем із збанкрутілими банками в минулому.

"Законодавство, щоби набути чинності, чекає підпису Президента. Ось де ми перебуваємо зараз", - зазначив Райс.

Він підкреслив, що місія МВФ у віртуальному режимі "обговорює параметри нової програми Stand-by", яка допоможе Україні ефективно подолати наслідки коронавірусної кризи в економіці та сфері охорони здоров'я. Райс пояснив, що нова програма націлена на забезпечення платіжного балансу в Україні, що допоможе країні впоратися з кризою від пандемії.

"І тоді, як я вже говорив минулого разу, коли економічне відновлення стане більш стабільним, фокус нашої політики має знову переключитися на вирішення питань довготривалих структурних реформ в Україні з метою сприяння більш потужному та інклюзивному зростанню", - підкреслив представник МВФ.

Він також пообіцяв поінформувати про подальший розвиток подій щодо нової програми Stand-by для України.

Як повідомляв Укрінформ, на початку травня Міжнародний валютний фонд повідомив про початок переговорів із Києвом про запуск нової програми Stand-by, розрахованої на 18 місяців. Головною передумовою для затвердження програми називалося ухвалення закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності", який унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію банків. Документ переданий на підпис Президенту України.