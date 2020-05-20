На Одеській митниці стартував проєкт щодо випуску декларацій без посадовців

Пілотний проєкт щодо автоматичного випуску декларацій без участі посадовців стартував на Одеській митниці.

Про це повідомляє пресслужба митниці на своїй сторінці у Facebook.

"Стартував пілотний проєкт щодо виконання митних формальностей автоматизованою системою митного оформлення в автоматичному режимі. Головною метою є тестування автоматичного випуску декларацій без участі посадових осіб митниці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пілотний проєкт "поширюється на три митні режими (експорт, переробка на митній території, реекспорт (після переробки)".

Відтепер для цих режимів тестуватиметься так званий автоматичний випуск декларацій. Тобто декларації, які відповідатимуть певним критеріям і оцінюватимуться як низькоризикові, направлятимуться системою оформлення в окреме вікно. Якщо у декларації виявляться ризики або спрацьовує система АСАУР, її митне оформлення продовжиться за звичайною процедурою.

У тому разі, якщо система не виявить помилок та ризиків, декларація буде оформлена автоматично, про що декларант отримає відповідне повідомлення.

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Для реалізації пілотного проєкту розроблено спеціальний алгоритм виконання митних формальностей в залежності від видів транспорту, митних режимів та типів митних декларацій.