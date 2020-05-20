Митна служба запровадила автоматичне оформлення для низькоризикових декларацій

Державна митна служба запровадила пілотний проєкт з оформлення низькоризикових митних декларацій в автоматичному режимі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів у Facebook.

"ДержМитСлужба спрощує процедури митного оформлення та створює сприятливі умови для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. З 19 травня запроваджено пілотний проєкт з оформлення низькоризикових митних декларацій в автоматичному режимі", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначають, що пілот передбачає швидке оформлення відповідних документів для режимів експорту, реекспорту та переробки на митній території без участі посадових осіб митниць.

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"Водночас, якщо у декларації виявлять суттєві порушення або спрацюють ризики системи АСАУР, вона повернеться для оформлення за звичайною процедурою", - підкреслили в міністерстві.