Закон про ядерну безпеку дозволить Енергоатому залучити €200 мільйонів кредиту - Шмигаль

Ухвалений Верховною Радою закон "Про внесення змін до деяких законів щодо безпеки використання ядерної енергії" (№2372) є виконанням міжнародних зобов'язань України.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Урядовий портал.

"З прийняттям закону Україна виконала міжнародні зобов'язання щодо дотримання принципу незалежності органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки», - підкреслив Шмигаль.

"Забезпечення незалежності органу ядерного регулювання України є однією з умов Меморандуму про взаєморозуміння щодо Стратегічного енергетичного партнерства між Україною та ЄС, а також однією з умов Гарантійної угоди між Україною, як гарантом та Європейським співтовариством з атомної енергії (ЄВРАТОМ), як кредитором щодо надання кредиту НАЕК «Енергоатом» на реалізацію Комплексної програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних станцій", - зауважив глава уряду.

Також повідомляється, що відновлення незалежного статусу регулятора фактично поверне здатність України дотримуватись міжнародних режимів та норм безпеки (МАГАТЕ) та європейського законодавства в частині здійснення державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

В уряді також повідомляють, що відтак Україна повертає статус держави, відповідальної за ядерну безпеку, водночас НАЕК «Енергоатом» отримує можливість продовжувати користуватись кредитом ЄВРАТОМ на суму 200 млн євро.

"З метою неухильного подальшого підвищення ядерної безпеки, забезпечення ефективної та надійної роботи енергетичної галузі, доведення безпеки атомних енергоблоків України до рівня кращих європейських стандартів та вимог з ядерної безпеки та охорони довкілля, НАЕК «Енергоатом» реалізує Комплексну програму підвищення безпеки енергоблоків атомних електростанцій", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що програма була розроблена Енергоатомом з урахуванням рекомендацій спільного проєкту Єврокомісії, МАГАТЕ та України щодо підвищення безпеки та затверджена постановою Кабінету міністрів України

В уряді зауважують також, що для виконання проєкту Енергоатом залучив найбільший в історії енергетичного сектору України кредит європейських інституцій – 600 млн євро (Європейський банк реконструкції та розвитку і Європейське співтовариство з атомної енергії (ЄВРАТОМ).

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Як повідомлялося, Верховна Рада 19 травня ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання ядерної енергії" (№2372)."За" проголосували 288 народних депутатів.

Реалізація акта забезпечить здійснення державного регулювання у сфері використання ядерної енергії із врахуванням міжнародних вимог до здійснення такої діяльності для забезпечення її безпеки, збереження іміджу України у світі як країни, яка виконує свої міжнародні зобов’язання та країни, що спроможна забезпечити безпечне використання ядерної енергії.

Фото: М. Ковальчук