Закон про ядерну безпеку дозволить Енергоатому залучити €200 мільйонів кредиту - Шмигаль

Закон про ядерну безпеку дозволить Енергоатому залучити €200 мільйонів кредиту - Шмигаль

Укрінформ
Ухвалений Верховною Радою закон "Про внесення змін до деяких законів щодо безпеки використання ядерної енергії" (№2372) є виконанням міжнародних зобов'язань України.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Урядовий портал.

"З прийняттям закону Україна виконала міжнародні зобов'язання щодо дотримання принципу незалежності органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки», - підкреслив Шмигаль.

"Забезпечення незалежності органу ядерного регулювання України є однією з умов Меморандуму про взаєморозуміння щодо Стратегічного енергетичного партнерства між Україною та ЄС, а також однією з умов Гарантійної угоди між Україною, як гарантом та Європейським співтовариством з атомної енергії (ЄВРАТОМ), як кредитором щодо надання кредиту НАЕК «Енергоатом» на реалізацію Комплексної програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних станцій", - зауважив глава уряду.

Також повідомляється, що відновлення незалежного статусу регулятора фактично поверне здатність України дотримуватись міжнародних режимів та норм безпеки (МАГАТЕ) та європейського законодавства в частині здійснення державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

В уряді також повідомляють, що відтак Україна повертає статус держави, відповідальної за ядерну безпеку, водночас НАЕК «Енергоатом» отримує можливість продовжувати користуватись кредитом ЄВРАТОМ на суму 200 млн євро.

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"З метою неухильного подальшого підвищення ядерної безпеки, забезпечення ефективної та надійної роботи енергетичної галузі, доведення безпеки атомних енергоблоків України до рівня кращих європейських стандартів та вимог з ядерної безпеки та охорони довкілля, НАЕК «Енергоатом» реалізує Комплексну програму підвищення безпеки енергоблоків атомних електростанцій", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що програма була розроблена Енергоатомом з урахуванням рекомендацій спільного проєкту Єврокомісії, МАГАТЕ та України щодо підвищення безпеки та затверджена постановою Кабінету міністрів України

В уряді зауважують також, що для виконання проєкту Енергоатом залучив найбільший в історії енергетичного сектору України кредит європейських інституцій – 600 млн євро (Європейський банк реконструкції та розвитку і Європейське співтовариство з атомної енергії (ЄВРАТОМ).

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Як повідомлялося, Верховна Рада 19 травня ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання ядерної енергії" (№2372)."За" проголосували 288 народних депутатів.

Реалізація акта забезпечить здійснення державного регулювання у сфері використання ядерної енергії із врахуванням міжнародних вимог до здійснення такої діяльності для забезпечення її безпеки, збереження іміджу України у світі як країни, яка виконує свої міжнародні зобов’язання та країни, що спроможна забезпечити безпечне використання ядерної енергії.

Фото: М. Ковальчук

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