Енергоатому треба дати змогу торгувати за нормальними цінами – Шмигаль

Під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбулося друге засідання Антикризового енергетичного штабу. Серед іншого, порушувалося питання збиткової діяльності "Енергоатома".

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Компанії треба дати змогу торгувати за нормальними цінами. Наше завдання – захистити "Енергоатом". НАЕК кожен місяць отримує збитки в мінус 1 млрд грн, у зв’язку з тим, що продає електроенергію за пів ціни на балансуючому ринку. Дешевше не торгувати, ніж торгувати у збиток. Тому наше завдання захистити -"Енергоатом" та колектив підприємства", - зазначив Прем’єр-міністр.

Також Шмигаль заслухав доповідь т. в. о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольги Буславець про стан виконання рішень першого засідання Антикризового енергетичного штабу.

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Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, вказали на неприпустимість невиконання рішень Антикризового штабу, а Енергоатому нагадали, що треба дотримуватися затвердженого прогнозного балансу.

Крім того, Антикризовий енергетичний штаб звернув увагу народних депутатів на значну кількість законодавчих ініціатив, що містять антикризові заходи та зареєстровані у секретаріаті Верховної Ради.

"Розгляд цих документів важливий для енергетичної безпеки країни та функціонування ринку. Штаб звернувся з пропозицією прискорити розгляд таких законопроектів", - зазначає Урядовий портал.

На засіданні були присутні т. в .о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець, в.о. генерального директора Директорату енергетичних ринків Мінекоенерго Олександр Мартинюк, член НКРЕКП Дмитро Коваленко, заступники міністрів, народні депутати України, очільники ДП "Енергоринок", НЕК "Укренерго", ПрАТ "Укргідроенерго", ДП "Гарантований покупець", ДП "Оператор ринку", НАЕК "Енергоатом", ТОВ ДТЕК, ПАТ "Центренерго" і ПАТ "Донбасенерго".

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Як повідомляв Укрінформ, перше засідання Антикризового енергетичного штабу під головуванням Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля відбулося 29 квітня. На засіданні було презентовано новий Прогнозний енергетичний баланс на 2020 рік.

До штабу увійшли понад 30 представників зацікавлених ЦОВВ, енергогенеруючих компаній, вугільної галузі, профспілок, народні депутати.

Фото: КМУ