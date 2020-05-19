Енергоатом підтримує намір НКРЕКП змінити правила на ринку електроенергії

Завтра, 20 травня 2020 року, на засіданні НКРЕКП буде розглянуто рішення регулятора про внесення змін до постанови НКРЕКП від 8 квітня 2020 року №766.

Про це повідомляє пресслужба Енергоатому

Це рішення передбачає, що учасники ринку у своїх заявках на балансуючу електричну енергію мають вказувати ціну не менше 95% від ринку “на добу наперед” і не більше 105% від обмеження ціни на ринку “на добу наперед” на цей розрахунковий період.

НАЕК “Енергоатом” позитивно оцінює намір НКРЕКП, оскільки, як справедливо зазначено в обґрунтуванні до цього рішення, нинішній режим, в якому працює енергетична система України, “спотворює ринкові відносини” та потенційно стимулює інших учаcників ринку маніпулювати з продажем обсягів електроенергії. Це, в свою чергу, негативно впливає на виконання спеціальних обов’язків ДП «Гарантований покупець» щодо вчасного розрахунку з виробниками електричної енергії.

Саме тому фахівці НАЕК “Енергоатом” стверджують, що ухвалення заявленного рішення НКРЕКП допоможе запобігти маніпуляціям та не допустити спотворення цінової політики на ринку електричної енергії. А зволікання з ухваленням означенного рішення призводитиме до ще більшого зростання збитків не лише НАЕК “Енергоатом”, а й інших учасників ринку, і насамперед – до недоотримання коштів державним бюджетом України.