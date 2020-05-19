Енергоатом підтримує намір НКРЕКП змінити правила на ринку електроенергії

Енергоатом підтримує намір НКРЕКП змінити правила на ринку електроенергії

Укрінформ
Завтра, 20 травня 2020 року, на засіданні НКРЕКП буде розглянуто рішення регулятора про внесення змін до постанови НКРЕКП від 8 квітня 2020 року №766. 
Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.
Це рішення передбачає, що учасники ринку у своїх заявках на балансуючу електричну енергію мають вказувати ціну не менше 95%  від ринку “на добу наперед” і не більше 105% від обмеження ціни на ринку “на добу наперед” на цей розрахунковий період.

НАЕК “Енергоатом” позитивно оцінює намір НКРЕКП, оскільки, як справедливо зазначено в обґрунтуванні до цього рішення, нинішній режим, в якому працює енергетична система України, “спотворює ринкові відносини” та потенційно стимулює інших учаcників ринку маніпулювати з продажем обсягів електроенергії. Це, в свою чергу, негативно впливає на виконання спеціальних обов’язків ДП «Гарантований покупець» щодо вчасного розрахунку з виробниками електричної енергії.

Саме тому фахівці НАЕК “Енергоатом” стверджують, що ухвалення заявленного рішення НКРЕКП допоможе запобігти маніпуляціям та не допустити спотворення цінової політики на ринку електричної енергії. А зволікання з ухваленням означенного рішення призводитиме до ще більшого зростання збитків не лише НАЕК “Енергоатом”, а й інших учасників ринку, і насамперед – до недоотримання коштів державним бюджетом України.

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