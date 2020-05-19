Будівництво ЦСВЯП планують завершити до кінця вересня – Енергоатом

На майданчику будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) усі будівельно-монтажні роботи мають бути завершені до кінця третього кварталу 2020 року.

Про це заявив тимчасово виконуючий обов’язки президента НАЕК «Енергоатом» Петро Котін за підсумками виїзної наради з будівництва ЦСВЯП, яка відбулась у Зоні відчужені 15 травня, повідомили Укрінформу у пресслужбі компанії.

"Усі будівельно-монтажні роботи на майданчику будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) мають бути завершені до кінця вересня 2020 року... З метою пришвидшення темпів робіт на майданчику ЦСВЯП, рішенням керівника Енергоатома впроваджено систему постійного контролю монтажу обладнання і важливих систем Централізованого сховища з боку експлуатуючої організації. Введення ЦСВЯП в експлуатацію дозволить зекономити до 100 млн дол. протягом року, а потім до 140 млн дол. щорічно, які зараз Компанія сплачує за вивіз ВЯП до РФ", - йдеться у повідомленні.

У ході наради зазначено високу будівельну готовність об’єкту. Водночас наголошено на неприпустимості подальшого зволікання з відновленням працездатності залізничної колії на ділянці «Вільча-Янів», яка має використовуватись для транспортування відпрацьованого ядерного палива з трьох українських АЕС на зберігання до ЦСВЯП

"Залізнична колія «Вільча-Янів» знаходиться в управлінні «Укрзалізниці», лінія не експлуатувалась кілька десятирічь і перебуває у напівзруйнованому стані. Згідно з урядовими рішеннями для вирішення питання було розроблено дорожню карту заходів та робіт з відновлення залізничної ділянки «Вільча-Янів». Проте терміни виконання дорожньої карти наразі не дотримуються через відсутність фінансування робіт з вирубки дерев, кущів та чагарників на самій колії та прилеглій до неї території, що має виконати ДСП «Північна Пуща», яке знаходиться в підпорядкуванні Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ)", - зазначається в повідомленні.

Також наразі генеральний підрядник – «Укрбудмонтаж» - відновлює темпи робіт на майданчику будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП), які було уповільнено через жорсткі протиепідемічні заходи та пожежі у Зоні відчуження у квітні поточного року. З метою завершення будівництва, проведення випробувань систем і обладнання та введення Централізованого сховища в експлуатацію на майданчику ЦСВЯП поступово нарощується кількість працівників, зайнятих у роботах з облаштування вже зведених будівель та монтажу обладнання.

Як повідомлялося, паралельно з роботами на майданчику ЦСВЯП на трьох атомних електростанціях України – Рівненській, Южно-Українській та Хмельницькій триває реалізація низки підготовчих робіт із транспортування відпрацьованого палива до Централізованого сховища ВЯП. Так, на РАЕС, ЮУАЕС та ХАЕС вже проведені випробування устаткування американської компанії Holtec International, за технологією якої ведеться будівництво ЦСВЯП.

Також завершено полігонні випробування спеціального залізничного рухомого складу для перевезення контейнерів HI-STАR (з БЦК з ВЯП) та HI-TRAC з метою сертифікації.

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Через відсутність власного Централізованого сховища ВЯП, Україна змушена кожен рік витрачати до 200 млн дол. на оплату послуг з вивезення та переробки відпрацьованого ядерного палива (ВЯП) на території Росії. Контракт на будівництво ЦСВЯП між Енергоатомом і переможцем відповідного тендеру компанією Holtec International був підписаний ще у 2005 році, проте з ряду причин, у тому числі через зміну політичної кон'юктури проект довгий час був фактично заморожений. Реальна робота за цим проектом відновилася у 2014 році, а будівельні роботи на майданчику ЦСВЯП, розташованому у зоні відчуження ЧАЕС, розпочались у листопаді 2017 року. Генеральний підрядник з будівництва – ТОВ «БК Укрбудмонтаж». Термін введення в експлуатацію 1-го пускового комплексу заплановано на 2020 рік. ЦСВЯП стане автономною ядерною установкою, яка забезпечить тривале зберігання (100 років) ВЯП з діючих енергоблоків РАЕС, ЮУАЕС та ХАЕС. Для зберігання ВЯП використовуватиметься технологія поверхневого «сухого» зберігання із застосуванням двобар’єрної системи ізоляції ВЯП від навколишнього середовища, що забезпечується обладнанням спеціально спроектованих інженерних систем контейнерного типу. Проектна місткість ЦСВЯП складатиме 458 контейнерів HI-STORM, які зможуть вмістити у собі 16 529 відпрацьованих паливних збірок.

Як повідомляв Укрінформ, сховище споруджується у чорнобильській Зоні відчуження. Його вартість становить 37,217 млрд грн.