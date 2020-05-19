Рада ухвалила закон щодо держрегулювання у сфері використання ядерної енергії

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання ядерної енергії" (№2372).

"За" проголосували 288 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Документ вносить зміни до законів "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" і "Про ліцензування видів господарської діяльності" щодо непоширення їхньої дії на нагляд за дотриманням вимог безпеки використання ядерної енергії та ліцензування діяльності у сфері використання ядерної енергії.

"Реалізація акта забезпечить здійснення державного регулювання у сфері використання ядерної енергії із врахуванням міжнародних вимог до здійснення такої діяльності для забезпечення її безпеки, збереження іміджу України в світі як країни, яка виконує свої міжнародні зобов’язання та країни, що спроможна забезпечити безпечне використання ядерної енергії", – йдеться у пояснювальній записці.

Зазначається, що порядок провадження державного нагляду та дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії, визначений у законах "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" та "Про дозвільну діяльність в сфері використання ядерної енергії" буде відповідати міжнародним зобов’язанням, узятими на себе Україною.

Як повідомлялося, про необхідність відновлення незалежних функцій Держатомрегулювання неодноразово йшлося у листах послів країн «Групи семи», спрямованих голові ВР та Кабінету міністрів України, та під час зустрічей з керівниками державних органів України. Питання відновлення незалежних функцій регулятора також знаходиться на постійному контролі США та Японії. Про важливість забезпечення незалежності Держатомрегулювання також йдеться у спільній заяві Ради асоціації Україна – Європейський Союз, ухваленої на шостому засіданні Ради, яке відбулось 28 січня 2020 року у Брюсселі.

Забезпечення незалежності органу ядерного регулювання України є однією з умов Меморандуму про взаєморозуміння щодо Стратегічного енергетичного партнерства між Україною та ЄС, а також однією з умов Гарантійної угоди між Україною як гарантом та Європейським співтовариством з атомної енергії (ЄВРАТОМ) як кредитором щодо надання кредиту на 300 млн євро НАЕК «Енергоатом» на реалізацію Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних станцій. Відновлення незалежного статусу регулятора фактично поверне здатність України дотримуватись міжнародних режимів та норм безпеки (МАГАТЕ) та європейського законодавства в частині здійснення державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки. Відтак Україна поверне статус держави, відповідальної за ядерну безпеку.