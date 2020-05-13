Рада "завернула" законопроєкт про Фонд гарантування кредитів в АПК

Верховна Рада відправила на повторне перше читання законопроєкт "Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві" (№3205-1).

Таке рішення підтримали 237 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Авторами законопроєкту №3205-1 є народні депутати від фракції "Голос". Законопроєкт є альтернативним до проєкту №3205, який Рада відхилила.

Для ухвалення законопроєкту №3205 Верховній Раді не вистачило голосів. Також депутатам забракло голосів, щоб відправити документ на повторне перше читання. Крім того, не вдалося повернути законопроєкт №3205 на доопрацювання суб'єкту законодавчої ініціативи.

Таким чином, законопроєкт було відхилено.

Як ідеться в пояснювальній записці, проєкт закону №3205-1 "Про Фонд часткового гарантування кредитів в сільському господарстві" розроблено з метою підтримки малих та середніх суб’єктів підприємництва, включаючи фермерські господарства, шляхом часткового гарантування виконання зобов’язань таких суб’єктів перед фінансовими установами за кредитними договорами з метою створення умов для стабільного функціонування ринку землі та сільського господарства в Україні.

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Проєктом закону визначаються особливості створення та діяльності Фонду, який є спеціалізованою небанківською фінансовою установою, що створюється державою в особі Кабінету міністрів України, учасниками якої можуть бути, крім держави, і інші юридичні особи.

"Метою діяльності Фонду є підтримки малих та середніх сільськогосподарських товаровиробників (у власності та/або користуванні яких перебувають землі сільськогосподарського призначення у обсягах, що не перевищують 200 гектарів), що здійснюють первинне виробництво сільськогосподарської продукції шляхом гарантування виконання зобов’язань таких сільськогосподарських товаровиробників за кредитними договорами з метою створення умов для стабільного функціонування ринку землі та сільського господарства в Україні", - зазначається в пояснювальній записці.

Завданням Фонду є надання часткових гарантій за кредитними зобов’язаннями малих і середніх сільськогосподарських товаровиробників.

Статутний капітал Фонду формується за рахунок коштів державного бюджету та вкладів учасників Фонду.

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Проєктом закону також визначаються органи управління Фонду, вид діяльності та джерела фінансування Фонду.

Прикінцевими положеннями проєкту закону передбачається внесення відповідних змін до Законів України "Про управління об’єктами державної власності" та "Про державну підтримку сільського господарства України".

Державним бюджетом України на 2020 рік передбачаються кошти для формування статутного капіталу Фонду часткового гарантування кредитів в сільському господарстві у обсязі 240 млн гривень.