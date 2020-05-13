Буславець: Дефіцит коштів на ринку електроенергії - 51 мільярд

Дефіцит коштів на ринку електроенергії та у секторі вугільної промисловості становить 51 млрд грн.

Про це під час засідання уряду сказала в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Дефіцит коштів на ринку становить 51 млрд грн. Він складається із заборгованості на ринку електричної енергії, а близько 9 млрд грн - це дефіцит державних шахт", - розповіла Буславець.

Вона відзначила, що в електроенергетиці також виникла фізична розбалансованість.

"Фізична розбалансованість виникла через зниження споживання у межах 8-10%, у нас було збільшено імпорт електроенергії за останні кілька місяців, стрімке зростання ВДЕ у структурі генерації в Україні. Також ми спостерігаємо маловодний рік, що призвело до зниження генерації гідроенергетики", - відзначила Буславець.

В.о. міністра нагадала, що першим кроком Антикризового енергетичного штабу було затвердження прогнозного балансу.

"Було необхідно розробити реальний прогнозний баланс, він був складений та затверджений. Принципом балансу було відображення реального споживання в умовах карантину", - розповіла Буславець.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, у свою чергу, нагадав, які завдання стоять перед урядом та міністерством на сьогодні.

"Ми розробили і затвердили антикризовий план у сфері енергетики. Перед нами стоїть два завдання: тактичні кроки для стабілізації у короткостроковій перспективі. Друге - це стратегічні рішення, які дозволять сформувати нормальну систему роботи, де будуть враховані інтересі споживачів, енергетиків, підприємців", - додав глава уряду.

Як повідомлялось, гідроенергетика на сьогодні виробляє на 40% менше електроенергії порівняно з минулим роком, адже Україна переживає один із найменших водних років за 120 років спостережень.

Узгоджені на травень режими роботи дозволять накопичувати основні водосховища дніпровського каскаду, але, за інформацією ПрАТ "Укргідроенерго", призведуть до зменшення у травні планового виробітку електроенергії підприємством на 25%.