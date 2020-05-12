Викривлення на ринку електроенергії почалися з вересня - Буславець

З вересня минулого року на ринку електроенергії почалися деякі адміністративні втручання, після яких відбулося спотворення ціноутворення на ринку.

Про це сказала в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець у програмі «Реальна політика», повідомляє пресслужба Мінекоенерго.

"1 липня 2019 року в нашій країні розпочала роботу нова модель ринку електричної енергії. І в перші місяці все було нормально: були вжиті заходи, щоб не відбулося різкого підвищення цін на електричну енергію для споживачів. Були встановлені так звані прайскепи – тобто обмеження на ринку електричної енергії, які були розраховані національним регулятором. Вони були підтримані також в рамках технічної допомоги проекту USAID «Енергетична безпека». Ці прайскепи були розраховані для того, аби наша генерація могла покривати свою собівартість при виробництві електричної енергії. Але, на жаль, з вересня минулого року розпочалися деякі адміністративні втручання в цей ринок", - зазначила Буславець.

В роботу ринку втручалися і через зміни в закони, і через постанови Кабінету міністрів, і через постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

"Встановлювалися так звані обмеження на ці прайскепи. Прайскепи – це обмеження ціни на ринку електричної енергії для того, щоб запобігти значному зростанню ціни на електричну енергію для кінцевого споживача внаслідок відкриття нового ринку", - зазначила Буславець.

Після цих втручань відбулося спотворення ціноутворення на ринку - штучне зниження ціни електричної енергії до рівня, нижчого за собівартість її виробництва.

"Крім того, з вересня минулого року був відкритий імпорт електроенергії з Білорусі і Росії за двосторонніми договорами, що призвело до того, шо наша вугільна промисловість втратила ринок збуту своєї продукції", - додала керівник Мінекоенерго.

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Як повідомляв Укрінформ, задля подолання кризових явищ в роботі енергетичної системи України Міністерством енергетики та захисту довкілля України був запропонований новий Прогнозний енергетичний баланс виробництва та споживання електроенергії в енергосистемі України на 2020 р. Енергобаланс передбачає пропорційне зниження обсягів виробництва електроенергії атомною, гідро- та тепловою генерацією. Прогнозний баланс виробництва електроенергії атомними електростанціями у 2020 році скорочено на 8,6% ‒ до 73,7 млрд кВт-год.