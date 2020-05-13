Прем'єр-міністр у четвер зустрінеться з виробниками "зеленої" енергії

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у четвер планує зустріч з виробниками електроенергії з відновлюваних джерел.

Про це він заявив на засіданні Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Готовий створити при міністерстві (енергетики та захисту довкілля) робочу групу, яка дослідить, як видавалася необмежена кількість (дозволів на приєднання до енергомереж - ред.), яка сьогодні призвела до таких перекосів, коли ми змушені входити у складні перемовини (з інвесторами в поновлювану енергетику - ред.)... "Зелена" енергетика - це дуже добре, і ми рано чи пізно маємо до неї прийти. Але вона має бути дешевою, як атомна. І коли сьогодні гіпердорога "зелена" енергетика підміняє ефективну атомну, це, звичайно, потрібно розслідувати", - сказав Шмигаль.

За його словами, у четвер відбудеться чергова зустріч уряду з виробниками "зеленої" енергії.

"Будемо домовлятися. Залежно від нашої домовленості, як буде реагувати ціна для непобутових споживачів, вона у будь-якому випадку буде нижчою, ніж за аналогічний період минулого року. Навіть при найгіршому сценарії вона буде нижчою, ніж у березні 2019 року", - наголосив Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, на початку травня 2020 року в. о. міністра енергетики і захисту довкілля Ольги Буславець заявила, що одним із ключових викликів для галузі є стрімке неконтрольоване збільшення потужності відновлюваної енергетики в рамках застарілої моделі "зеленого тарифу". За минулий рік ця потужність зросла в Україні майже втричі.

У листопаді 2019 року Міністерство енергетики та захисту довкілля заявляло, що планує найближчим часом внести на розгляд парламенту законопроєкт про добровільну реструктуризацію "зеленого" тарифу.

"Зелений" тариф як метод дотування розвитку галузі альтернативної енергетики, що був покликаний компенсувати високу собівартість сонячних панелей і вітрових електростанцій, себе вже вичерпав. Через високий тариф (0,18 євро за один кіловат, це значно вище тарифів, за якими закуповується енергія з атомних та теплових електростанцій) в останні кілька років "зелена" енергетика в Україні переживає справжній бум. Свого часу держава дала довгострокові гарантії закупівлі енергії за підвищеною ціною з ВДЕ, і внаслідок цього “зелений" тариф зі стимулюючого чинника став джерелом надприбутків.