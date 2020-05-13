Прем'єр-міністр у четвер зустрінеться з виробниками

Прем'єр-міністр у четвер зустрінеться з виробниками "зеленої" енергії

Укрінформ
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у четвер планує зустріч з виробниками електроенергії з відновлюваних джерел.

Про це він заявив на засіданні Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Готовий створити при міністерстві (енергетики та захисту довкілля) робочу групу, яка дослідить, як видавалася необмежена кількість (дозволів на приєднання до енергомереж - ред.), яка сьогодні призвела до таких перекосів, коли ми змушені входити у складні перемовини (з інвесторами в поновлювану енергетику - ред.)... "Зелена" енергетика - це дуже добре, і ми рано чи пізно маємо до неї прийти. Але вона має бути дешевою, як атомна. І коли сьогодні гіпердорога "зелена" енергетика підміняє ефективну атомну, це, звичайно, потрібно розслідувати", - сказав Шмигаль.

Читайте також: Ціни на електрику для населення у 2020 році не підніматимуть – Шмигаль

За його словами, у четвер відбудеться чергова зустріч уряду з виробниками "зеленої" енергії.

"Будемо домовлятися. Залежно від нашої домовленості, як буде реагувати ціна для непобутових споживачів, вона у будь-якому випадку буде нижчою, ніж за аналогічний період минулого року. Навіть при найгіршому сценарії вона буде нижчою, ніж у березні 2019 року", - наголосив Шмигаль.

Читайте також: Викривлення на ринку електроенергії почалися з вересня - Буславець

Як повідомляв Укрінформ, на початку травня 2020 року в. о. міністра енергетики і захисту довкілля Ольги Буславець заявила, що одним із ключових викликів для галузі є стрімке неконтрольоване збільшення потужності відновлюваної енергетики в рамках застарілої моделі "зеленого тарифу". За минулий рік ця потужність зросла в Україні майже втричі.

У листопаді 2019 року Міністерство енергетики та захисту довкілля заявляло, що планує найближчим часом внести на розгляд парламенту законопроєкт про добровільну реструктуризацію "зеленого" тарифу.

Читайте також: Шмигаль розповів, як пройшли переговори з Меркель

"Зелений" тариф як метод дотування розвитку галузі альтернативної енергетики, що був покликаний компенсувати високу собівартість сонячних панелей і вітрових електростанцій, себе вже вичерпав. Через високий тариф (0,18 євро за один кіловат, це значно вище тарифів, за якими закуповується енергія з атомних та теплових електростанцій) в останні кілька років "зелена" енергетика в Україні переживає справжній бум. Свого часу держава дала довгострокові гарантії закупівлі енергії за підвищеною ціною з ВДЕ, і внаслідок цього “зелений" тариф зі стимулюючого чинника став джерелом надприбутків.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-