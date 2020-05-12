Шмигаль розповів, як пройшли переговори з Меркель

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що його відеоперемовини з канцлером Німеччини Ангелою Меркель підтвердили міцні відносини між країнами.

Про це він написав у Facebook.

"Відеоперемовини з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель підтвердили міцні відносини між нашими країнами... Особисто пересвідчився, що Німеччина підтримує провадження реформ в Україні та готова допомагати в їх реалізації", - зазначив глава уряду.

Він зауважив, що уряд розмірковує над можливим коригуванням ряду аспектів медичної системи і в цьому питанні орієнтуватиметься, зокрема, на Німеччину. "Тому я вдячний пані Меркель за ініціативу підтримати та визначити спеціального радника, що буде надавати консультативну допомогу МОЗ України", - додав Шмигаль.

Читайте також: Шмигаль і Меркель обговорили медреформу та децентралізацію в Україні

Шмигаль також висловив сподівання, що Німеччина під час головування в Раді ЄС у другій половині 2020 року дасть чіткий сигнал щодо європейського майбутнього України.

Як повідомлялося, 12 травня у форматі відеоконференцзв'язку відбулися переговори Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та канцлера Німеччини Ангели Меркель. На них ішлося про економічну ситуацію, зокрема подолання наслідків епідемії коронавірусу, отримання Україною промислового безвізового режиму з ЄС і приєднання до Партнерства розширених можливостей НАТО (EOP).

Фото: КМУ