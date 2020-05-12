Шмигаль і Меркель обговорили медреформу та децентралізацію в Україні

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із канцлером Німеччини Ангелою Меркель під час відеоконференції питання медичної реформи, реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади.

Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України.

Шмигаль, зокрема, запевнив співрозмовницю, що медична реформа буде продовжена, однак коронавірус вніс свої корективи.

«Тому ми зараз думаємо над можливим коригуванням деяких аспектів реформи. В цьому питанні ми будемо орієнтуватися, в тому числі, й на німецьку медичну систему, яка в умовах сьогодення найкраще в Європі відреагувала на виклики», – сказав Прем'єр-міністр.

У свою чергу Ангела Меркель запропонувала підтримку в цьому процесі та визначила спеціального радника, що буде надавати консультативну допомогу.

Шмигаль також наголосив, що реформа децентралізації перебуває на фінальній стадії. За його словами, із 1400 запланованих до створення об’єднаних територіальних громад 1060 вже сформовано, на кожному засіданні уряд затверджує перспективні плани областей.

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«Основне завдання уряду – створити потужне місцеве самоврядування та сучасну систему органів виконавчої влади. Більшість українців підтримують цю реформу, і ми не звернемо з цього шляху. У жовтні мають відбутися вибори вже на основі нового територіально-адміністративного устрою», – наголосив глава уряду.

Фото: КМУ