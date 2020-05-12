Шмигаль обговорив із Меркель можливість отримання промислового безвізу з ЄС

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль порушив перед Федеральним кацлером Німеччини Ангелою Меркель питання щодо отримання Україною промислового безвізу з ЄС і приєднання до Партнерства розширених можливостей НАТО (EOP).

Про це йшлося під час відеоконференції глав урядів, повідомляє пресслужба українського Прем'єр-міністра.

"Денис Шмигаль порушив питання щодо можливості отримання промислового безвізу з країнами Євросоюзу, а також приєднання України до Партнерства розширених можливостей НАТО (EOP)", - ідеться в повідомленні.

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Прем’єр-міністр також запевнив, що європейська і євроатлантична інтеграція залишаються пріоритетом зовнішньо-політичного курсу України.

"Сподіваюсь, що ФРН під час головування у Раді ЄС у другій половині 2020 року дасть чіткий сигнал щодо європейського майбутнього України", – сказав Шмигаль.

Фото: КМУ