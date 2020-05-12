Меркель пообіцяла Шмигалю підтримку в часи кризи

Під час перших переговорів між главами урядів України та ФРН німецька канцлер Ангела Меркель пообіцяла своєму українському колезі Денису Шмигалю підтримку в часи кризи, а також підтримку курсу реформ.

Про це повідомляє сайт федерального уряду.

«Канцлер пообіцяла прем'єр-міністру продовжувати підтримку Німеччиною курсу реформ, особливо у сферах децентралізації, енергетики, судової реформи та боротьби з корупцією», - йдеться у повідомленні.

Окрім того, вона пообіцяла вивчити можливість підтримки України у подоланні кризи, спричиненої коронавірусом.

Співбесідники обмінялися думками щодо тісних двосторонніх та економічних відносин між країнами, процесу реформ в Україні та ситуації безпеки на сході України.

Канцлер і Прем'єр-міністр обговорили також заходи щодо стримування пандемії коронавірусу.

Шмигаль запевнив, що український уряд продовжить курс реформ у тісній співпраці з ЄС та МВФ.

Німеччина, зазначається у повідомленні, є одним з найважливіших економічних партнерів України, обсяг двосторонньої торгівлі сягнув в 2019 році 7,8 мільярда євро. Близько 2000 німецьких компаній працюють в Україні. З 2014 року Німеччина підтримала Україну на загальну суму близько 1,2 млрд євро і стала найбільшим двостороннім донором гуманітарної допомоги у 2019 році.

Фото: Bundesregierung та Урядовий портал