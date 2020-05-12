Ціни на електрику для населення у 2020 році не підніматимуть – Шмигаль

Кабінет Міністрів України не планує цього року підвищувати тариф на електричну енергію для населення.

Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, яке транслюється онлайн на сайті Комітету.

"Ми не збираємося цього року змінювати вартість електроенергії для населення", - сказав Шмигаль.

Він додав, що це важливий індикатор, і він узгоджений з Президентом України.

Як повідомляв Укрінформ, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), спростувала інформацію про нібито підвищення тарифів на електроенергію та закликала засоби масової інформації не розповсюджувати недостовірну інформацію.

За повідомленнями деяких ЗМІ з посиланням на члена НКРЕКП Дмитра Коваленка, Нацкомісія пропонує протягом 2-5 років підвищити ціни на електроенергію для населення до рівня промисловості, забезпечивши адресну допомогу вразливим категоріям споживачів. За оцінкою НКРЕКП, дане рішення дозволить додатково зібрати зі споживачів понад 38 млрд грн.