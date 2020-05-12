Об’єм торгівлі України з Туреччиною торік зріс на понад 22%

Обсяг торгівлі України з Туреччиною минулого року досяг показника 4 млрд 973 млн доларів США, що на 22,3% більше, ніж у 2018 році. За показником зернових культур зростання досягло показника 289%.

Про це повідомив Наздвичайний та Повноважний Посол України Андрій Сибіга на зустрічі з членами Асоціації промисловців та бізнесменів Туреччини, України, Румунії, Криму, повідомляє власкор Укрінформу в Туреччині.

«За минулий рік ми вийшли на дуже добру динаміку зростання в нашій взаємні торгівлі на макрорівні. За минулорічною статистикою обсяг торгівлі зріс на 22,3% у порівнянні з 2018 рік. За українською статистикою ми досягли об’єму торгівлі 4 млрд 973 млн доларів», - сказав Андрій Сибіга.

За словами дипломата, основними статтями експорту до Туреччини у цей період були: чорні метали – 29,2% (обсяги поставок зменшились на 30,8%); зернові культури – 27,4% (зростання на 289,7%); залишки і вiдходи харчової промисловості – 8,8% (зростання на 75,9%); насіння і плоди олійних рослин – 17,8% (зростання на 44,6%).

«На жаль на сьогодні цей експорт становить в основному сировинний характер, мало продукції з доданою вартістю. Друге, що структура цього експорту абсолютно не загрожує і не ставить під сумнів укладення Угоди про ЗВТ. Ми маємо на сьогодні таку ситуацію, що Україна і Туреччина - взаємодоповнюють одна одну, в т.ч. і в економічній взаємодії, ми - не країни-конкуренти», - наголосив дипломат.

Він висловив переконання у тому, що структура експорту України в Туреччину свідчить про великий потенціал у роботі на ринках третіх країн, там де Туреччина має сильні позиції, зокрема країни Близького Сходу, країни Африки.

«Поєднання наших спільних зусиль, практик, дозволить нам бути ефективнішими. Особливу увагу слід приділити компаніям у сфері послуг, зокрема туризму. Це напрямок, який потребуватиме підтримки з боку держав, так і пошуку нових форм взаємодії», - сказав Сибіга.

Він відзначив, що після запровадження карантинних обмежень, наочно стало видно, який потенціал існує в транспортній сфері, яка кількість вантажів перевозиться територіями наших держав.

«Унікальний досвід Туреччини - це технологічні парки та індустріальні зони. Для України ця сфера має величезний потенціал для зростання і ми вітаємо реалізацію проєкту створення промислового парку в Маріуполі», - додав він.

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Як відомо, у Туреччині відбулися онлайн-консультації з питань українсько-турецької економічної та торгівельної взаємодії в умовах COVID-19, шляхи та алгоритми для активного відновлення бізнес-контактів, продовження існуючих проєктів та нарощування співпраці в нових післякарантинних умовах.