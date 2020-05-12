У Туреччині відбулися консультації з питань економічної співпраці з Україною

У контексті світової пандемії COVID-19, що має масштабний вплив як на економіки всіх країн світу, так і на економічно-торговельні двосторонні відносини, турецькі та українські бізнесмени активно шукають шляхи та алгоритми для активного відновлення контактів

Про це йшлося на онлайн-зустрічі Надзвичайного та Повноважного Посла України Андрія Сибіги з членами Асоціації промисловців та бізнесменів Туреччини, України, Румунії, Криму (TURKSİD), інформує власкор Укрінформу.

«Сьогодні дуже актуально звірити годинники по тій новій ситуації та реальності, що створив коронавірус, зокрема у сфері бізнесу та взаємної торгівлі, окреслити можливі алгоритми дій бізнесу, аби максимально мінімізувати наслідки пандемії для наших двосторонніх відносин в економіці та торгівлі. Для нас важливо почути думку, рекомендації, можливо, перестороги, з боку бізнесменів, що обізнані у веденні бізнесу як в Україні, так і в Туреччині», - звернувся до присутніх Сибіга.

Турецькі підприємці та представники бізнес-кіл виявили зацікавлення обговорити та підтримувати діалог як щодо стану глобальної економіки в умовах COVID-19, так і стану та перспектив розвитку українсько-турецьких відносин, передусім у двосторонній торгівлі та реалізації спільних бізнесових проєктів.

«Масштаби економічної кризи в світі розповсюдилися на всі країни світу. Ми зацікавлені обговорювати те, що нас очікує в майбутньому, зокрема в контексті того, що країни ЄС і всього світу вживають обмежувальних заходів відносно Китаю, як ми, Туреччина та Україна в контексті бізнесу, можемо цією ситуацією скористатися. Окрема наша увага зосереджена нині на торговельних відносинах між Україною та Туреччиною в умовах COVID-19 та процесі підписання угоди про ЗВТ», - сказав голова TURKSİD Ертан Баштухан.

Посол України в Туреччині вказав на бажання більше використовувати потенціал регіонів та запросив турецьких бізнесменів скористатися банком пропозицій українського бізнесу, який був створений посольством в Анкарі.

«Ми чітко бачимо сектори, до яких з України проявляють інтерес, зокрема до обладнання в сільськогосподарській сфері, млинів, елеваторів, комбайнів та інших с/г машин. Ми бачимо й те, що ця стаття імпорту з Туреччини зростає», - поінформував дипломат.

Він акцентував на ефективності публічно-приватного (ПП) партнерства та перспективах такої взаємодії.

«Ми всі бачимо, наскільки ефективно діє ПП-партнерство в Туреччині в медичній, інфраструктурній сферах. Ми теж в післякарантинний час просуватимемося в цьому напрямку по конкретних проєктах», - сказав Сибіга.

Посол нагадав, що поточний рік в Україні - рік реалізації крупних інфраструктурних проєктів, серед яких будівництво та відновлення морських портів, аеропортів, доріг.

«Будемо дуже раді, якщо турецький бізнес братиме участь у цих проєктах, у т.ч. за формулою ПП-партнерства. І навіть зараз в умовах карантину реалізація цих проєктів продовжується. Зокрема компанія ONUR відправила в Україну, з дотриманням усіх безпекових вимог, додатково 120 своїх працівників», - сказав Посол України в Туреччині.

Як відомо, у серпні минулого року в ході візиту до Туреччини Президент України Володимир Зеленський на бізнес-форумі в Стамбулі запросив турецький бізнес більш активно інвестувати в Україну. На початку лютого цього року в Києві відбувся українсько-турецький бізнес-форум за головуванням Президентів України та Туреччини Володимира Зеленського і Реджепа Таїпа Ердогана, участь у заході взяли понад 400 турецьких бізнесменів.